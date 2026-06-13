Ven a la Angelópolis y disfruta “Tiempo Extra”, los carteles del fútbol en el zócalo

– _Hay nuevas exposiciones, mucha música y teatro para toda la familia._

Desde Puebla

El gobierno de la ciudad, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP), ha preparado varias actividades artísticas y culturales para pasar un divertido fin de semana.

Arranca el sábado con fútbol y arte. Disfruta de la expo “90 minutos.

La pasión del fútbol” en Palacio Municipal y admira las esculturas de los maestros Rodrigo de la Sierra, Fernando Andriacci y Sebastián que por primera vez se reúnen en un mismo espacio; además admira “Tiempo extra. Los carteles del fútbol en el Zócalo”, en donde varios artistas muestran su visión del fútbol desde una perspectiva artística.

El Nodo Cultural D’Los presenta a partir de las tres de la tarde el “Anomalía Fest”, en donde habrá un encuentro de autores sobre el arte fantástico hasta el cyberpunk. ¡La entrada es libre!

Después armamos un plan de cine. El Museo Amparo proyecta el ciclo de cine francés con “Quiero hablar sobre Duras” a las cinco de la tarde, también con entrada libre.

Y si te quedas con más ganas de pantalla grande, las salas de cine del CCU proyectarán la película “De Dioses y Hombres”, a las siete y media de la noche.

El domingo se pone creativo. A las cuatro y media de la tarde ve a la Capilla de Arte UDLAP al taller “Segundas Pieles” y personaliza tu propia tote bag en sus Domingos Creativos.

Cerramos a las cinco de la tarde con pura magia en el teatro. El Coro Sinfónico BUAP presenta “Voces de Fantasía, Broadway Coral” en el Teatro del Complejo Cultural Universitario. Boletos en taquilla.

En Puebla Capital Americana de la Cultura 2026 siempre hay algo que hacer.