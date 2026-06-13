Estados Unidos gana, gusta y golea a Paraguay en su debut mundialista

Leonardo Guzmán Hernández
La Selección de Estados Unidos tuvo un estreno soñado en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse con autoridad 4-1 sobre Paraguay en el Estadio de Los Ángeles.
Ante más de 70 mil aficionados, el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino mostró un futbol ofensivo y contundente que lo coloca como uno de los equipos que mejor impresión dejaron en la primera jornada del torneo.
El marcador se abrió apenas al minuto 7 con un autogol de Damián Bobadilla.
Posteriormente apareció Folarin Balogun, quien firmó un doblete a los minutos 31 y 45+5 para encaminar la victoria estadounidense. Paraguay logró descontar al 73 por conducto de Maurício, pero Giovanni Reyna se encargó de sentenciar la goleada en el tiempo agregado para sellar el 4-1 definitivo.
Con este resultado, Estados Unidos toma el liderato del Grupo D sumando sus primeros tres puntos, sino que también dejó claro que buscará aprovechar su condición de anfitrión para convertirse en uno de los protagonistas de la Copa del Mundo 2026.
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