Mundial 2026: Ojo con los traumatismos dentales en la práctica del deporte

La Dra. Vivian Menéndez, líder de Art Dental Studio en Miami, afirma que el fútbol, el baloncesto, el boxeo, el ciclismo, el patinaje y las artes marciales presentan una alta incidencia.

Staff/RG

La fiebre del Mundial 2026 contagia a millones de aficionados, pero no solo los profesionales suben al terreno de juego: parques, canchas improvisadas y gimnasios se llenan de personas que imitan a sus ídolos. Y con la emoción del deporte también llega un riesgo poco hablado: los traumatismos dentales.

“Un golpe durante un partido o un entrenamiento puede cambiar una sonrisa para siempre. Por eso, conocer qué son los traumatismos dentales es clave tanto para prevenirlos como para actuar a tiempo si llegan a ocurrir”, explica la Dra. Vivian Menéndez, líder de Art Dental Studio en Miami.

¿Qué son los traumatismos dentales?

“Son lesiones que afectan a los dientes, las encías, el hueso o los tejidos de la boca, como consecuencia de un golpe o impacto. Pueden ir desde una pequeña fractura en el esmalte hasta la pérdida completa del diente. Y más allá del impacto estético, también pueden afectar la masticación, el habla y la salud bucal en general si no se tratan a tiempo”, añade la experta.

Durante la actividad deportiva se combinan movimientos rápidos, contacto físico, caídas y choques, una mezcla que aumenta considerablemente el riesgo de lesiones en la boca.

Deportes como el fútbol, el baloncesto, el boxeo, el ciclismo, el patinaje y las artes marciales presentan una alta incidencia de traumatismos dentales, ya sea por contacto directo entre jugadores, por golpes con balones o equipos, o por caídas al suelo.

Entre los traumatismos dentales más frecuentes durante la práctica deportiva se encuentran:

-Fracturas dentales, que pueden ir desde pequeñas astillas hasta fracturas que comprometen la raíz.

-Dientes aflojados o desplazados de su posición original.

-Heridas en labios y encías, comunes tras impactos directos.

-Avulsión dental, es decir, cuando el diente sale completamente de su alveolo.

-En casos más severos, fracturas de la mandíbula o lesiones en la articulación temporomandibular.

Los dientes anteriores —especialmente los incisivos superiores— son los más afectados, debido a su posición prominente en la boca.

¿Qué debe hacerse ante un accidente? Si alguien pierde o se fractura un diente durante un entrenamiento o competencia, la rapidez y la calma son fundamentales: mantener la calma y buscar el diente o el fragmento fracturado. Si se salió por completo, tomarlo siempre por la corona, nunca por la raíz, para no dañar las células necesarias para su reimplantación, conservarlo en leche, suero fisiológico o en la propia saliva del paciente, mientras se llega al consultorio dental.

Luego, acudir al dentista lo antes posible, idealmente dentro de la primera hora, ya que esto aumenta significativamente las posibilidades de salvar el diente. Si hay sangrado o inflamación, aplicar una compresa fría sobre la zona afectada mientras se busca atención profesional.

Según la Dra. Menéndez, “la mejor forma de evitar estos accidentes es el uso de protectores bucales personalizados, ya que absorben y distribuyen el impacto de manera mucho más eficaz que los modelos genéricos. A esto se suma el uso de cascos y equipos de protección adecuados, según el deporte que se practique, así como mantener chequeos odontológicos regulares para asegurar que la salud bucal esté en óptimas condiciones antes de pisar la cancha”.

Con el Mundial 2026 como excusa perfecta para salir a jugar, la recomendación de los especialistas es clara: disfrutar del deporte, pero con la boca protegida.

Para más consejos sobre salud bucal y prevención dental, sigue a la Dra. Vivian Menéndez en sus redes sociales: @artdentalstudio_