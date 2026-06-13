Cuando la perra es brava…roban material de Inglaterra a días de su debut 

Se recuperó parte de lo sustraído y la policía confirmó detención de dos sospechosos

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Inglaterra sufrió un inesperado contratiempo a pocos días de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Parte del material de entrenamiento de los “Three Lions” fue robado mientras era trasladado hacia Kansas City, ciudad que servirá como base de concentración del conjunto dirigido por Thomas Tuchel durante el torneo.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, entre los objetos sustraídos se encontraban balones, botines y diverso equipamiento utilizado en las sesiones de entrenamiento.

La policía abrió una investigación de inmediato y confirmó la detención de dos personas presuntamente relacionadas con el incidente, mientras la Federación Inglesa colabora con las autoridades para esclarecer los hechos.

Afortunadamente para la selección inglesa, el incidente no afectará su preparación de cara al Mundial, ya que gran parte del material fue recuperado en las horas posteriores.

Inglaterra continuará con normalidad su concentración antes de enfrentar a Croacia en su primer compromiso dentro de la justa mundialista.