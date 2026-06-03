Que Rodrigo Abdala sí podría ser candidato de la 4T en Puebla capital

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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No, no se ría, que no es cosa de broma: Aunque usted y yo no lo creamos, el inútil delegado del Bienestar en la entidad, Rodrigo Abdala Dartigues, sí podría ser candidato de la 4T a la presidencia municipal de Puebla.

No, no es que los ocho años que lleva en su cargo le hayan dado un buen posicionamiento o que su trabajo sea “bueno”, sino sus relaciones políticas- personales. La actual dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, fue secretaria de Bienestar y, por ende, tuvo a Rodrigo Abdala como “su” delegado el sexenio federal pasado:Rodrigo Abdala anuncia inicio de la credencialización universal de salud

Además, en la Ciudad de México se piensa que CUALQUIERA con las siglas de Morena y/o la 4T ganaría la alcaldía, ya que el PRI y MC no existen en términos reales y el PAN sigue dividido y en su mínima expresión, aunque Lalo Rivera amenace con hacerle a la “Javier Aguirre” y postularse como candidato en tres décadas diferentes y los dos aspirantes del grupo que detenta la dirigencia estatal del blanquiazul, Genoveva Huerta y Jorge Aguilar Chedraui, se la pasen pintando bardas como si fuera confeti.

Así que, si Morena se decide a postular nuevamente a un hombre en la Angelópolis, Ariadna Montiel podría meter a Abdala Dartigues en la baraja, a pesar de que su carisma y posicionamiento sean más bajos y arenosos que el Golfo de México: Rodrigo Abdala, en la cornisa de un inmoral delito electoral

LA “AGUSTOSIDAD” DE ELISEO MORALES FLORES Y EL AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR

Aunque hace ya más de dos años que ganaron sus respectivas elecciones, no cabe duda que muchos presidentes municipales de la entidad siguen sin asumir sus responsabilidades con la gente o, simplemente, las neuronas no les hacen sinapsis, como sucede con Eliseo Morales Flores, en Izúcar de Matamoros.

Desde siempre, Izúcar se caracteriza por conflictivo, peligroso, con frecuentes hechos de violencia. Además, como lo documenté a finales de enero pasado, su actual edil es uno de los que menor porcentaje de recursos invierte en seguridad, pese a los frecuentes llamados del gobernador, Alejandro Armenta, para que los ayuntamientos prioricen este rubro: Eliseo Morales Rosales y Mario Díaz Hernández, los mejores aliados de los delincuentes en Izúcar y Libres

Como al alcalde izucarense le vale madres la seguridad, los crímenes son frecuentes en este municipio y así se demostró la semana pasada, cuando dos hombres –a los que sus familiares describen como trabajadores y personas de bien- fueron ejecutados en el paraje Camino Blanco: Hombres de familia y trabajadores, los ejecutados ayer en Izúcar de Matamoros

Además de irresponsable y omiso, al parecer Eliseo Morales también es frívolo o, cuando menos, permite que las unidades OFICIALES de su gobierno se utilicen, para ir a pasear a plaza dorada, como alguno de sus colaboradores –o tal vez él mismo – hizo el pasado martes 2 de junio a las dos de la tarde, cuando me topé con el vehículo mostrado en las fotos.

Que alguien le explique a ese sujeto que los bienes- inmuebles de los ayuntamientos NO PERTENECEN a presidentes municipales ni funcionarios públicos, sino al pueblo y, por ende, deberían usarse en beneficio de la gente, no para que alguien se haya venido a placer en días y horas laborables, como hicieron el martes pasado.

EMPRESAS POBLANAS, SIN CULTURA ECOLÓGICA: INEGI

La irresponsabilidad e inconciencia no es exclusiva de ayuntamientos, como el de Izúcar de Matamoros, con seudo “funcionarios” que –como ya lo vimos – usan los vehículos oficiales, para pasear en plazas comerciales de la capital. En ocasiones, también en la iniciativa privada se carece de compromisos con el entorno.

Así lo acaba de demostrar el reciente informe del INEGI por el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), que detalló que en 2023 apenas el 5.6 por ciento de las unidades económicas poblanas (empresas) usó materiales reciclados como materia prima. Esta dato ubica a los patrones de Puebla entre los 15 peores en este rubro, muy lejos de los que sí parecen tener un compromiso con el medio ambiente, incluidos los de México (9.8), Tabasco (9) e Hidalgo (8.8).

En lo que respecta a las empresas del país, el panorama para la ecología es desolador, ya que echan a los basureros y/o el rellenos sanitarios el 75.2 por ciento de sus desechos. Apenas el 6.5% de las unidades económicas manifestó contar con personal para proteger el ambiente, puntualizó el estudio del INEGI con datos del 2023.