Rodrigo Abdala, en la cornisa de un inmoral delito electoral

¿Alguien ha visto al delegado federal de Bienestar, Rodrigo Abdala, en alguna actividad de apoyo a los damnificados por las inundaciones del 9 y 10 de octubre? Yo tampoco.

Hasta ahora, solamente el gobernador Alejandro Armenta Mier, la presidenta Claudia Sheinbaum y algunos ediles de la Sierra Norte se movilizaron tras las lluvias y sus secuelas, con un saldo preliminar de 22 muertos y dos desaparecidos en la entidad: Localizan sin vida a Albino Calderón Islas en Naupan

Pero, al menos por el momento, el MÁS IMPORTANTE representante del gobierno federal en la entidad, Rodrigo Abdala, ni de lejos se distingue por un presunto activismo social y/o humanitario en pro de las familias afectadas. Vamos, ni siquiera se le ve en alguna repartición de colchonetas, despensas, víveres, etc.

Pero no se le puede echar en cara que se mantenga estático, sino que –simplemente – tal vez anda en actividades mucho más redituables…ELECTORALMENTE HABLANDO, como lo demuestra que, en los días más difíciles de las lluvias e inundaciones, circuló en Puebla una publicación, “Insurgente mx”, con una enorme foto del funcionario FEDERAL y un cabezal muy revelador sobre su verdadero objetivo: “RODRIGO ABDALA impulsa en Puebla la Pensión Mujeres Bienestar”.

El segundo artículo periodístico de “Insurgente mx” tampoco disimula en nada su objetivo propagandístico: “Tejiendo justicia en las comunidades indígenas de Puebla”, con una foto del mismo delegado de Bienestar.

COMO DIRÍA CHICO CHÉ…¿QUIÉN POMPÓ?

Fechado en agosto de este año, pero distribuido en octubre, de 4 hojas en total, dicho encarte dedica las primeras 3 a ensalzar a este REPRESENTANTE de la federación, aunque también incluyó un presunto glosario de la 4T y hasta podría meter a la presidenta Claudia Sheinbaum en un problema ante el INE y/o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) al incluirla en una publicación CLARAMENTE PROPAGANDÍSTICA a favor de un personaje político, pese a que Puebla y México todavía no viven –al menos de manera formal ni legal – tiempos electorales.

Las dudas corroen, cunden: ¿Quién pagó el panfleto?, ¿con qué objetivos?, ¿de dónde salió el dinero?, ¿solamente lo distribuyeron en Puebla capital o también en el resto de la entidad?, ¿por qué promueven a dicho delegado y programas sociales federales?

Aunque los panistas –priístas de Puebla anden demasiado ocupados en el intento de no terminar de desaparecer, esta emisión de “Insurgente mx” bien podría calificar como un ACTO ANTICIPADO DE CAMPAÑA y meter en problemas no solamente a su principal beneficiario, sino a todos los personajes públicos incluidos y al mismo partido, Morena, cuyos colores se utilizaron sin disimulo.

Hasta ahora, la delegación de Bienestar y la 4T no han explicado NADA acerca del encarte, que, si algún panista o emecista se despabila y quiere comenzar a meterle sabor a las elecciones concurrentes del 2027, podría meter ante el INE o el Instituto Electoral de Puebla (IEEP) un recurso contra lo que parece un ACTO ANTICIPADO DE CAMPAÑA…con la promoción propagandística de programas federales.