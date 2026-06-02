Espaldarazo público de Alejandro Armenta a Pável Gaspar

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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El lunes pasado, durante la mesa de seguridad en Acatlán de Osorio, el gobernador Alejandro Armenta Mier no solo reforzó su compromiso por una administración “de territorio, no de escritorio”, junto a la plana mayor del sector, sino que aprovechó el escenario para reconocer al diputado y presidente del Congreso local, Pável Gaspar Ramírez.

Con el brazo sobre su hombro, Alejandro Armenta encendió el termómetro del evento al presentarlo con orgullo ante alcaldes y mandos militares: “¡Un mixteco! Un mixteco presidente del Congreso”, repitió: Alejandro Armenta encabeza mesa de seguridad en la Mixteca

Este apapacho público fue acompañado con la exigencia abierta de vigilar que los programas sociales lleguen a la Mixteca y se sumó al expresado el pasado 23 de mayo, cuando el gobernador reconoció que Pável Gaspar fue clave para la construcción de la Universidad de la Salud en Tepexi de Rodríguez: Reconocen gestión de Pável Gaspar en la Universidad de la Salud campus Tepexi

ESTE MIÉRCOLES, EL EMBAJADOR DE CHINA ESTARÁ EN ZACATLÁN

Además, el líder de la Legislatura de Puebla estuvo de manteles largos este martes por la visita del embajador de China, Chen Daojiang y los integrantes de su delegación: · Li Kehai, ministro consejero; Chen Shi, consejero y· Lü You, primer secretario responsable de asuntos consulares.

La agenda de dos días en la entidad de Chen Daojiang incluyó varios eventos: El martes, la ceremonia de entrega de reconocimiento y firma del libro de visitantes distinguidos, en el hermoso antiguo edificio del Congreso local, en la 5 PONIENTE, Centro Histórico.

Por la tarde, encabezó la inauguración y corte de listón de la Muestra Fotográfica “Exposición de Trajes Étnicos Chinos”, en los Portales del Zócalo de San Pedro Cholula y el miércoles a las dos de la tarde estará en Zacatlán para reunirse con indígenas.

PERRO SÍ COME PERRO…EN ZACATLÁN

La secretaría de Seguridad Ciudadana de Zacatlán aplicó multa a patrulla de Olintla por estacionarse en zona prohibida. La edila neomorenista y expriísta, Beatriz Sánchez Galindo no tuvo empacho alguno en hacer que sus de tránsito impusieran infracción a la unidad de patrullaje del vecino municipio de Olintla, tal vez porque su presidente y colega, Abdi Abihud Ramírez Pérez, es priísta.

El vehículo estaba en área prohibida. La ciudadanía pidió a las autoridades locales actuar conforme al reglamento de vialidad, solicitud que, curiosamente, en esta ocasión fue atendida de inmediato por personal de seguridad de este municipio, que primero verificó que no les perteneciera y después impuso la boleta de infracción correspondiente por el mal estacionamiento.

En redes sociales, la gente del municipio se queja de que Beatriz Sánchez aplica la norma estrictamente cuando se trata de vehículos o personas ajenas a su ayuntamiento, pero denuncian que unidades oficiales de Zacatlán suelen cometer las mismas faltas, sin que se les aplique sanción alguna.

Evidentemente, este ayuntamiento muestra doble criterio en la aplicación de la ley y lo ocurrido con la patrulla de Olintla sigue el dicho popular: “Cuando la perra es brava hasta los de casa muerden” al sancionar un vehículo presuntamente destinado a Seguridad Pública, aunque haya sido de otro municipio.

Queda claro que los elementos de tránsito de Zacatlán se mostraron estrictos solamente ante quienes no forman parte de su administración, aunque también cabe preguntarse ¿qué demonios hacía una patrulla de Olintla FUERA DE SU JURISDICCIÓN, en horario laboral y estacionada en zona ilegal?.