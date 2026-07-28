¡Poblanos temerosos!: Percepción de inseguridad en la zona metropolitana de Puebla capital es 22 por ciento superior al promedio nacional: INEGI

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Un encobijado más en Puebla capital, esta vez en la colonia 2 de Marzo, fue una de las noticias principales del pasado domingo 26: Un encobijado más en Puebla capital; esta vez en la colonia 2 de Marzo

Pocos días antes, el 21, encontraron a un ejecutado en la colonia Agrícola Villa Albertina, al sur de Puebla capital, con las manos atadas. Al mismo tiempo, esculturas en pleno Centro Histórico de la ciudad, parte de su patrimonio cultural y que –al menos por la ubicación- deberían estar protegidas, son vandalizadas, dañadas y/o robadas; sin que la secretaría de Seguridad Ciudadana sea capaz de impedirlo: Otro asesinato en Puebla capital; esta vez en la colonia Agrícola Villa Albertina

Lamentablemente, no solamente en la Angelópolis parecen desbordadas la inseguridad y delincuencia. El 22 de este mes, un hombre fue baleado en San Andrés Cholula:Balacera en San Andrés Cholula deja a un hombre herido

El 22 de abril, una mujer fue asesinada en su propia casa de la colonia Libertad, en Cuautlancingo, donde la ultimaron con arma blanca, aunque –en este caso- se supone que sí fue atrapado el presunto responsable. El 12 de marzo de este año, vecinos de la Unidad Habitacional VW 2 de dicho municipio se toparon con que alguien les dejo un cadáver en el Andador Turín: https://desdepuebla.com/2026/03/12/dejan-cadaver-en-la-unidad-habitacional-volkswagen-2/

Este domingo 26 de julio, la tranquilidad de la gente de San Pedro Cholula fue arrancada de tajo, cuando confirmó que un matrimonio fue asesinado en su propio domicilio del fraccionamiento Fuentes del Camino Real: Confirman doble asesinato en San Pedro Cholula

TEMOR MORTAL EN PUEBLA CAPITAL, LAS CHOLULAS, CUAUTLANCINGO, OCOYOCAN, AMOZOC Y XOXTLA

El viernes 24 de este mes, INEGI publicó su más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU), que precisó que el 59.8 por ciento de la gente de 18 o más años considera inseguro vivir en su ciudad y/o zona metropolitana. Ese porcentaje, de por sí elevado, lo es más aún en el área conurbada de Puebla capital, donde el 81.3% de los vecinos se siente desprotegido.

En su metodología, el mismo INEGI detalla que esa sensación de inseguridad no se limita a la capital de la entidad, sino que la ENSU abarca otros municipios: Amozoc, Cuautlancingo, Ocoyucan, San Miguel Xoxtla, San Andrés y San Pedro Cholula. Así que, aunque algún ayuntamiento intente presumir la presunta disminución de índices delictivos, la percepción generalizada de la ciudadanía EN

TODA LA ZONA METROPOLITANA POBLANA es de temor, zozobra e inseguridad, no solamente por crímenes como el homicidio, sino también por otros, como el robo de vehículo: México supera los 200 mil vehículos robados en el sexenio; Puebla es la segunda entidad con más casos

Los presidentes de todos estos municipios tendrían que asumir YA la seguridad pública como PRIORIDAD UNO, porque – a la mitad de sus respectivas gestiones – la percepción ciudadana les reprueba en comparación con sus antecesores, como lo refleja la misma ENSU del INEGI. Entre junio y septiembre del 2024, antes de asumieran los alcaldes actuales, el 76.2% de la población en la región conurbada a la Angelópolis se manifestó insegura.

Las cifras no mienten. Los vecinos de la zona metropolitana de Puebla capital se sienten mucho más vulnerables, desprotegidos, indefensos que el promedio del país. Por si fuera poco, esta percepción de inseguridad es mayor a la que encontraron los alcaldes de los municipios señalados cuando asumieron sus actuales cargos: Piden ciudadanos detener robos en el sistema Ruta y todo el transporte público