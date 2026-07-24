México supera los 200 mil vehículos robados en el sexenio; Puebla es la segunda entidad con más casos

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México rebasó la cifra de 200 mil vehículos robados durante el actual sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con el más reciente reporte de TResearch International, con corte a junio de 2026.

El informe revela que, desde el inicio de la actual administración, se han registrado 200 mil 366 robos de vehículos, lo que representa un promedio de 367 unidades robadas diariamente en el país.

A pesar de este acumulado, el análisis muestra una tendencia descendente en la incidencia del delito. Durante junio de 2026 se denunciaron 7 mil 845 robos de vehículos, la cifra mensual más baja desde el inicio del sexenio y considerablemente inferior al máximo registrado en octubre de 2024, cuando se contabilizaron 12 mil 406 casos.

Además, el número reportado en junio de este año también es menor al registrado en el mismo mes de 2025, cuando se documentaron 9 mil 147 robos.

Estado de México, Puebla y Jalisco concentran la mayor incidencia

El reporte por entidad federativa señala que el Estado de México encabeza la lista nacional con 37 mil 10 vehículos robados durante el actual sexenio.

En segundo lugar se ubica Puebla, con 18 mil 216 casos, seguida por Jalisco, con 17 mil un robos, y Baja California, con 14 mil 448.

De acuerdo con la gráfica presentada por TResearch, el resto de las entidades registra las siguientes cifras acumuladas:

Aguascalientes: 2,470

Baja California Sur: 341

Campeche: 74

Coahuila: 472

Colima: 1,292

Chiapas: 1,241

Chihuahua: 5,213

Ciudad de México: 10,053

Durango: 937

Guanajuato: 9,847

Guerrero: 4,229

Hidalgo: 4,836

Michoacán: 9,576

Morelos: 7,469

Nayarit: 807

Nuevo León: 1,953

Oaxaca: 3,797

Querétaro: 5,924

Quintana Roo: 4,512

San Luis Potosí: 3,811

Sinaloa: 10,592

Sonora: 4,424

Tabasco: 3,987

Tamaulipas: 3,494

Tlaxcala: 1,366

Veracruz: 8,305

Yucatán: 172

Zacatecas: 2,097

El estudio destaca la amplia diferencia entre las entidades con mayor y menor incidencia. Tan solo el Estado de México acumula más robos de vehículos que la suma de las 14 entidades con menor número de casos, mientras que Campeche ocupa el último lugar con apenas 74 reportes.

Disminuyen los robos durante 2026

Entre enero y junio de este año se contabilizaron 49 mil 675 vehículos robados, cifra inferior a los 59 mil 546 casos registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción importante en comparación anual.

El análisis también compara el comportamiento del delito entre las últimas administraciones federales. Durante el actual sexenio el promedio diario es de 367 robos de vehículos, por debajo de los 409 robos diarios registrados en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de los 475 robos diarios reportados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Aunque las cifras muestran una disminución sostenida en los últimos meses, el acumulado nacional continúa siendo elevado, con más de 200 mil unidades robadas en menos de dos años de la actual administración.

Los datos reflejan que el robo de vehículos sigue concentrándose principalmente en entidades con alta densidad poblacional y actividad económica, como el Estado de México, Puebla y Jalisco, las cuales reúnen una parte significativa de las denuncias registradas a nivel nacional.