Tonantzin Fernández impulsa el talento juvenil con apoyo a la Marching Band Quetzalcóatl

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La agrupación del CELMA representará a San Pedro Cholula y a México en una gira por Europa

23 de julio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. – Como parte del compromiso del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, con el desarrollo educativo y cultural de la juventud, se realizó la entrega de un apoyo económico a la Marching Band Quetzalcóatl del Centro Escolar Licenciado Miguel Alemán (CELMA), que representará a San Pedro Cholula y a México en una gira por Europa.

Durante el acto, directivos del CELMA e integrantes de la agrupación agradecieron el respaldo brindado por la administración municipal, al destacar que los costos de este importante proyecto son elevados y que este apoyo contribuirá de manera significativa para hacer posible su participación en el extranjero.

En su mensaje, Tonantzin Fernández deseó el mayor de los éxitos a las y los integrantes de la Marching Band Quetzalcóatl, al señalar que su talento y esfuerzo representan con orgullo no sólo a San Pedro Cholula, sino también a México. Asimismo, reiteró el compromiso de su gobierno de seguir respaldando iniciativas que impulsen el crecimiento académico, cultural y artístico de las juventudes.

La presidenta municipal también informó que, durante los próximos domingos, se llevarán a cabo kermeses en el Adopasto del Zócalo de San Pedro Cholula, donde las y los integrantes de la banda, junto con sus familias, podrán ofrecer productos para recaudar fondos destinados a su viaje. Destacó que el Ayuntamiento facilitará este espacio de manera gratuita como muestra de su respaldo a este proyecto.

Finalmente, Tonantzin Fernández invitó a las y los cholultecas a sumarse a estas actividades y apoyar a la Marching Band Quetzalcóatl, cuya participación en Europa contribuirá a proyectar a San Pedro Cholula como un municipio que, además de su riqueza histórica y turística, es un semillero de talento, disciplina y excelencia musical