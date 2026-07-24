Asesinan al periodista Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca

EL VALLE

Oaxaca de Juárez, Méx.- El periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado la mañana de este miércoles 22 de julio en un ataque armado ocurrido en el fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, hecho que ha generado una amplia condena por parte de autoridades, organizaciones y el gremio periodístico.

De acuerdo con los primeros reportes, el comunicador se encontraba desayunando en un establecimiento de la zona cuando un hombre armado se acercó y le disparó en repetidas ocasiones. Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención; sin embargo, confirmaron que había perdido la vida a consecuencia de las heridas de bala. Testigos señalaron que los agresores escaparon inmediatamente después del ataque.

Alejandro Leyva Aguilar fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y en los últimos años mantenía una intensa actividad periodística a través de su columna “El Zumbido del Moscardón”, donde abordaba temas políticos y de seguridad, además de emitir críticas sobre la administración estatal.

Tras el crimen, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó el asesinato y expresó su solidaridad con la familia del periodista y con el gremio de la comunicación. El mandatario aseguró que en su gobierno existe respeto a la libertad de expresión y solicitó que la investigación se fortalezca con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que abrió de inmediato una carpeta de investigación y desplegó personal ministerial, peritos y agentes investigadores para procesar la escena del crimen. Además, confirmó que ya se realiza el análisis de videograbaciones del sistema C5 y otras evidencias balísticas con el propósito de identificar y detener a los responsables. La dependencia aseguró que agotará todas las líneas de investigación y reiteró que no habrá impunidad.

Con este homicidio, suman siete periodistas asesinados en México durante 2026, de acuerdo con el recuento de organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa, lo que vuelve a colocar sobre la mesa la preocupación por la violencia que enfrenta el ejercicio periodístico en el país.