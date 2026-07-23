Piden ciudadanos detener robos en el sistema Ruta y todo el transporte público 

María Huerta

Los reportes por robo de celulares y carteras en las líneas 1 y 2 de RUTA continúan entre usuarios del sistema.

Ha sido denunciado a través de videos en redes sociales, donde aparecen presuntos carteristas en unidad alimentadora

Pasajeros pidieron reforzar la seguridad, para prevenir este tipo de incidentes.

De acuerdo al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el primer semestre de 2026 en Puebla se registra 880 robos en el transporte público.