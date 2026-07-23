Piden ciudadanos detener robos en el sistema Ruta y todo el transporte público 

María Huerta
Los reportes por robo de celulares y carteras en las líneas 1 y 2 de RUTA continúan entre usuarios del sistema.
Ha sido denunciado a través de videos en redes sociales, donde aparecen presuntos carteristas en unidad alimentadora
Pasajeros pidieron reforzar la seguridad, para prevenir este tipo de incidentes.
De acuerdo al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el primer semestre de 2026 en Puebla se registra 880 robos en el transporte público.
You may also like
-
Sheinbaum afirma que México ha hecho “todo lo humanamente posible” ante revisión comercial con EU; “estamos cumpliendo”, dice
-
Ernesto Ruffo Appel es vinculado a proceso por huachicol fiscal
-
Balearon anexo en San Baltazar Campeche, en Puebla capital
-
Dejaron el cadáver de un hombre en la batea de camioneta en Tehuacán
-
Nora Estrada es la décima expulsada de “MasterChef 24/7”