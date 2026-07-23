Anuncian Feria de Empleo en San Pablo Xochimehuacán

• La iniciativa reunirá este viernes 23 de julio en el auditorio de la junta auxiliar a empresas y reclutadores.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue. – Una oportunidad de vinculación laboral directa llega a las familias poblanas con la Feria de Empleo San Pablo Xochimehuacán 2026, que se realizará este viernes 24 de julio en el auditorio de la junta auxiliar. El gobierno estatal, que encabeza el mandatario Alejandro Armenta Mier, fortalece el acceso a vacantes con prestaciones de ley y favorece la estabilidad económica en la capital del estado mediante la coordinación institucional con los sectores productivos.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que 27 empresas participarán en la jornada con una oferta de 843 plazas, cuyos salarios van de 9 mil 583 a 30 mil pesos. Las vacantes corresponden a los sectores de seguridad, transporte, comercio, servicios, manufactura, logística y transformación, con opciones para distintos perfiles laborales.

Por su parte, el director del Servicio Nacional de Empleo en Puebla, Carlos Armando Popoca Bermúdez, explicó que los módulos de información brindarán orientación personalizada para la elaboración de currículums y el registro en la plataforma laboral. La estrategia busca detonar la economía local de San Pablo Xochimehuacán, reducir los tiempos de búsqueda de empleo y atender las necesidades de mano de obra de las empresas de la zona.

El presídium del evento reunió a las autoridades responsables de este esfuerzo conjunto: el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado de Puebla, Víctor Gabriel Chedraui; el presidente de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, Jezrrel Alcalá Romero; la subsecretaria de Empleo e Inspección, Raquel Medel Valencia; y el director del Servicio Nacional de Empleo en Puebla, Carlos Armando Popoca Bermúdez.