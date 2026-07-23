Más inseguridad que antes, acusa el CCE

María Tenaha

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Cisneros Madrid, exhortó a las autoridades correspondientes a reforzar la seguridad en el estado, así como en la capital poblana, debido a que cada vez se registran más actos de inseguridad, como fue la semana pasada en el primer cuadro de la ciudad, con un ataque a una persona.

Lamentó que en la entidad se registren hechos violentos, como hace años no existían, lo que preocupa al sector empresarial y a la ciudadanía.

Asimismo, indicó que, cuando se vive la percepción de inseguridad, se inhibe el comercio y la movilidad, al contar con un ambiente de incertidumbre.

“Demandamos, acompañamos y coadyuvamos con el gobierno a los temas de seguridad, que es responsabilidad de la autoridad garantizar el Estado de derecho, la seguridad e integridad de las personas”, enfatizó.