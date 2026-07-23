¡Entrada gratis! Primer día del Festival Internacional del Globo en León 2026; horarios y artistas

TELEDIARIO

El Festival Internacional del Globo llega en a la ciudad de León para pintar de colores el cielo de la ciudad de Bajío con los cientos de globos que estarán en el cielo, en este 2026 se esperan grandes sorpresas y artistas invitados que ofrecerán conciertos.

Se estima que en esta edición del festival más de 200 globos aerostáticos se eleven y al final del día iluminen el Parque Metropolitano de León en la imperdible Noche Mágica.

Acceso gratuito

Por medio de sus redes oficiales, la cuenta del Festival Internacional del Globo informó a todo el público que el primer día del evento será gratuito, esta promoción estará vigente por todo el día, desde el despegue de los globos en la mañana hasta La Noche Mágica que incluye el concierto de un artista.

Se espera que como cada año miles de personas se den cita en el festival, personas de la ciudad, del estado de Guanajuato, de todo México e incluso visitantes de otros países.

Fechas del FIG 2026

El Festival Internacional del Globo dará inició el próximo viernes 13 de noviembre de 2026 y terminará el lunes 16 de noviembre, la sede como cada edición serán dentro de las instalaciones del Parque Metropolitano de León.

El parque se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad, exactamente en Prol. Blvd. Adolfo López Mateos Nte. s/n Col. El Palote.

¿Qué artista estará invitado el primer día del FIG 2026?

Con la publicación del acceso gratuito el primer día del festival llegó junto con el anuncio del primer artista invitado la noche del viernes 13 de noviembre, pero en este caso no fue un artista, sino uno de los grupos más importantes del país.

Los Ángeles Azules, la agrupación de cumbia abrirán el escenario en La Noche Mágico y será el primer concierto de tres que estarán en el Festival Internacional del Globo 2026.

Hasta el momento no se ha dado a conocer los dos artistas o bandas que estarán en el FIG 2026, pero se espera que en la próximas semanas vayan lanzando pistas de los posibles conciertos.

Posible setlist de los Ángeles Azules

Hasta el momento no se ha confirmado que canciones cantarán en su presentación en el FIG 2026, pero aquí te dejamos una posible setlist con las mejores canciones de la agrupación mexicana.