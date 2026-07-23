Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la etapa 19 Gap – Alpe d’Huez

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El mexicano afrontará una jornada de 127.9 kilómetros, cuatro puertos puntuables y llegada en la subida de 21 curvas del Alpe d’Huez

La etapa 19 del Tour de Francia 2026 llevará a Isaac del Toro y al resto del pelotón desde Gap hasta el Alpe d’Huez el viernes 24 de julio. La jornada tendrá 127.9 kilómetros, 3 mil 500 metros de desnivel positivo y cuatro ascensos puntuables, dentro de la última serie de etapas de montaña antes del cierre de la competencia en París. Las acciones comenzarán a las 06:00 horas tiempo del centro de México y se podrán seguir en vivo en México por ESPN.

Aunque el recorrido será uno de los más cortos de la edición, los corredores comenzarán a subir antes de completar los primeros cinco kilómetros. La distribución de los puertos permitirá que los movimientos se presenten desde el inicio, mientras los aspirantes a la clasificación general deberán reservar fuerzas para la llegada en alto.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Cuándo corre el mexicano la etapa 19 de Gap – Alpe d’Huez?

Isaac del Toro correrá la etapa 19 el viernes 24 de julio. La salida neutralizada está programada para las 14:00 horas de Francia y el inicio real para las 14:15, equivalentes a las 06:00 y 06:15 horas del centro de México, respectivamente. La llegada está calculada alrededor de las 17:34 horas locales, aproximadamente a las 09:34 de la Ciudad de México, aunque puede variar según el ritmo del pelotón.

El primer ascenso será el Col Bayard, puerto de segunda categoría con 4.7 kilómetros al 7.2 por ciento de pendiente media. Posteriormente aparecerá el Col du Noyer, de primera categoría, con 7.2 kilómetros al 8.5 por ciento y rampas superiores al nueve por ciento en su tramo final.

Después del esprint intermedio de Le Périer, situado en el kilómetro 89.4, comenzará el Col d’Ornon, ascenso de segunda categoría con 5.4 kilómetros al 6.4 por ciento. Tras el descenso hacia Le Bourg-d’Oisans, los ciclistas afrontarán el Alpe d’Huez, puerto de categoría especial con 13.7 kilómetros al 8.1 por ciento y meta a mil 850 metros de altitud.

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? TV y online?

La etapa 19 del Tour de Francia 2026 podrá verse en México y el resto de Latinoamérica a través de ESPN, señal que cuenta con la cobertura regional de la competencia. La programación incluirá el desarrollo de la jornada de montaña y la llegada de los principales corredores al Alpe d’Huez.

La transmisión online estará disponible mediante el contenido deportivo de ESPN en Disney+ Plan Premium, de acuerdo con la programación de cada territorio y el tipo de suscripción contratado. Los aficionados también podrán seguir las acciones principales, las posiciones y el resultado de Isaac del Toro mediante el minuto a minuto de Claro Sports.

México, Argentina y Centroamérica: ESPN y Disney+.

Estados Unidos: Peacock y NBC (sólo algunas etapas).

Colombia: Caracol TV y Canal RCN.

Tour de Francia 2026: calendario, etapas y recorridos

Después de la etapa entre Gap y Alpe d’Huez, el Tour continuará el sábado 25 de julio con otra jornada de montaña de 170.9 kilómetros entre Le Bourg-d’Oisans y Alpe d’Huez. Este segundo recorrido tendrá 5 mil 450 metros de desnivel positivo y volverá a finalizar en la misma estación alpina, aunque mediante una ruta más extensa y con diferentes ascensos.

La edición 2026 terminará el domingo 26 de julio con la etapa 21, un recorrido de 133 kilómetros entre Thoiry y París. Antes de la llegada a los Campos Elíseos, la etapa 19 representará el primer contacto del pelotón con el Alpe d’Huez y uno de los últimos escenarios para modificar las posiciones de la clasificación general.