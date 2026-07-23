Sheinbaum afirma que México ha hecho “todo lo humanamente posible” ante revisión comercial con EU; “estamos cumpliendo”, dice

EL UNIVERSAL

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno ha realizado “todo lo humanamente posible” para que México enfrente en las mejores condiciones la revisión comercial con Estados Unidos, al tiempo que afirmó que su administración continuará defendiendo los intereses nacionales frente a las decisiones unilaterales de Washington.

Lo anterior previo al encuentro que sostendrá este jueves en Palacio Nacional con Jamieson Lee Greer, representante comercial de Estados Unidos (USTR), para realizar una revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En su conferencia matutina, la mandataria señaló que la reunión prevista con autoridades estadounidenses forma parte de un proceso de diálogo que se ha desarrollado durante semanas entre ambos gobiernos y que incluye la participación de la Secretaría de Economía y del equipo designado para acompañar las negociaciones.

“Nosotros no sabemos exactamente lo que va a hacer Estados Unidos; lo que hacemos es nuestro mejor trabajo para poder encontrar las mejores condiciones para nuestro país”, expresó.

Sheinbaum recordó que Estados Unidos decidió de manera unilateral imponer aranceles a diversos países y que ahora se aproxima una nueva ronda de medidas comerciales al amparo de la Sección 301, por lo que México se mantiene atento al desarrollo de las negociaciones.

“No sabemos exactamente en qué condición estará México. Lo que sí les puedo decir es que hemos hecho todo lo humanamente posible para que México tenga las mejores condiciones posibles, y siempre defendiendo los intereses del país”, enfatizó.

La Presidenta explicó que el encuentro con funcionarios estadounidenses permitirá conocer de manera directa el estado de las conversaciones, las propuestas que existen sobre la mesa y los tiempos previstos para el proceso de revisión.

Asimismo, rechazó las declaraciones realizadas por legisladores estadounidenses sobre un presunto incumplimiento de México en la entrega de agua a Estados Unidos, al asegurar que dicha afirmación es falsa.

“Estamos cumpliendo perfectamente y hay total acuerdo con Estados Unidos. Este año, esperamos que llueva más y todavía se va a cumplir; no hay ningún problema en este momento con el tema del agua”, sostuvo.

Sheinbaum indicó que la reunión se concentrará en asuntos comerciales, mientras que temas como seguridad y otros asuntos bilaterales continuarán atendiéndose en las distintas mesas de coordinación que mantienen ambos gobiernos.

Finalmente, señaló que no responderá a cada una de las declaraciones realizadas por funcionarios o legisladores estadounidenses, pues consideró que muchas de ellas corresponden a otros espacios de diálogo entre ambos países.