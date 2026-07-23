Investigador BUAP encabeza Observatorio Económico Financiero

María Huerta

Con el objetivo que la ciudadanía esté siempre bien informada, Luis Alberto Bravo Pérez, académico e investigador de la Facultad de Economía, realizó el Observatorio Económico Financiero de la BUAP.

“Sin ningun sesgo, tomar los datos que nos ofrece el gobierno y ver que nos dicen esos datos, interpretarlos y dárselos a la población, a los alumnos y docentes”, dijo que este proyecto se realiza en colaboración con los alumnos de la licenciatura en Finanzas.

Abundó que en este proyecto colaboran 25 alumnos de las licenciaturas en Economía y en Finanzas.

Su labor consiste en la toma de información y datos, los analizan, los redactan y los transfieren para su revisión, se validan y publican en el boletín trimestral del observatorio.

El observatorio tiene 5 bloques: Macroeconómico, tipo de cambio, deuda pública, análisis bursátil y portafolios de inversión.

Del mismo modo, Bravo Pérez añadió que todos los datos son analizados por los alumnos.

“La idea inicial es tener un observatorio mucho más completo y que no sólo impacte al interior de la BUAP, que también tenga un impacto nacional”.

Finalmente, Carolina Araoz, quien participa en este observatorio, abundó que es un trabajo importante, ya que no sólo bajan datos, sino los analizan e interpretan.