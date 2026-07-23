Préstamo de 440 mdp será para mil 379 pavimentaciones: Pepe Chedraui

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, informó que ya firmó el convenio de la línea de crédito con Santander, para pavimentar calles.

En entrevista, indicó que el siguiente paso es que la institución bancaria transfiera el dinero a las diferentes cuentas bancarias del ayuntamiento, para trabajar la infraestructura.

El alcalde adelantó que en un par de semanas informará avance en la infraestructura en la ciudad; al mismo tiempo, refirió que con esta línea de crédito se realizarán mil 379 pavimentaciones.