Pável Gaspar acusa distribución de drogas a menores en las sierras Negra y la Mixteca

Jorge Barrientos

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, alertó sobre la distribución y venta de drogas a menores de edad en municipios de la Sierra Negra y la Mixteca poblana, situación que, dijo, requiere fortalecer el marco legal para prevenir las adicciones y proteger a la comunidad escolar.

El legislador informó que desde el Poder Legislativo se trabajará en la construcción de iniciativas que permitan atender esta problemática, entre ellas la denominada “Ley Mochila”, cuyo objetivo será prevenir el consumo de sustancias ilícitas entre estudiantes y brindar certeza jurídica a las acciones de prevención en los planteles educativos.

Gaspar Ramírez señaló que la propuesta también buscará proteger a docentes, madres y padres de familia, estableciendo mecanismos legales que permitan actuar de manera preventiva ante posibles casos de posesión o distribución de drogas en las escuelas.

El diputado advirtió que la presencia de grupos dedicados a la venta de narcóticos a menores representa una preocupación en regiones como la Sierra Negra y la Mixteca poblana, por lo que consideró necesario fortalecer las herramientas legales para combatir este fenómeno.

Finalmente, indicó que el Congreso del Estado analizará las propuestas que se presenten en la materia con el propósito de reforzar las estrategias de prevención de adicciones y garantizar entornos escolares más seguros para niñas, niños y adolescentes.

Defiende reducción de regidurías; oposición tiene derecho a manifestarse en contra

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, afirmó que los partidos de oposición están en su derecho de manifestarse en contra de la propuesta de reducción de regidurías planteada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, aunque sostuvo que la iniciativa busca generar condiciones de “piso parejo” entre los municipios.

Luego de que el titular del Poder Ejecutivo enviara al Congreso local un paquete de iniciativas de reforma electoral, el legislador señaló que las distintas fuerzas políticas podrán expresar sus posturas durante el análisis de las propuestas.

Pável Gaspar consideró que es normal que existan opiniones encontradas sobre un tema de carácter electoral; sin embargo, defendió que la disminución de regidurías responde a un criterio de equidad en la integración de los ayuntamientos.

“Están en todo su derecho de estar en contra. Es un tema de piso parejo”, declaró.

La propuesta forma parte de la reforma electoral impulsada por el gobernador Alejandro Armenta, la cual contempla modificaciones a la integración de los cabildos municipales y otros ajustes al marco jurídico electoral del estado.

El presidente del Congreso indicó que las iniciativas serán turnadas a comisiones para su estudio y análisis, donde las diferentes bancadas podrán presentar observaciones y posicionamientos antes de que sean sometidas a discusión y votación en el Pleno.

La reforma ha generado diversas reacciones entre actores políticos, principalmente por el planteamiento de reducir el número de regidores en los municipios poblanos, medida que algunos sectores consideran necesaria para eficientar el funcionamiento de los ayuntamientos, mientras que otros advierten una posible disminución de espacios de representación política.