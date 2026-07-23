116 municipios de Puebla tienen riesgo de inundación medio o muy alto

Erika Méndez
116, de los 217 municipios de Puebla tienen riesgo de inundación medio o muy alto.
Durante la sesión del consejo estatal de Protección Civil e instalación del puesto de comando, Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), reveló que, de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos, hay 18 municipios con un índice muy alto.
En tanto, hay 40 clasificados con índice alto y 58 con medio, en conjunto, un millón 384 mil 411 habitantes que representa el 63.77% del total estatal.
Los 10 municipios más poblados del estado, que presentan un riesgo de inundación entre medio y alto son: Puebla, San Andrés Cholula, Atlixco, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Huauchinango, Teziutlán, Izúcar de Matamoros, Tecamachalco y Xicotepec.
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