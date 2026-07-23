Instalan el 1er puesto de mando de Protección Civil en el estado

– Se fortalece la respuesta coordinada ante lluvias, ciclones y otros fenómenos hidrometeorológicos.

– En coordinación interinstitucional se mantiene una estrategia permanente para proteger la vida y el patrimonio de la población.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- La Coordinación Nacional de Protección Civil y el Gobierno del Estado de Puebla instalaron el Puesto de Comando y formalizaron la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil 2026, con la participación de los tres órdenes de gobierno, como parte de la estrategia impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la prevención y la atención oportuna de emergencias durante la temporada de lluvias y ciclones.

Al encabezar la sesión, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, reconoció el compromiso del Gobierno del Estado con el fortalecimiento de las capacidades institucionales y señaló que Puebla es el primer estado de la región centro del país donde se instala este Puesto de Comando como parte de la estrategia para la temporada de lluvias y ciclones.

Destacó que en la entidad participan de manera coordinada la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Federal de Electricidad (CFE), dependencias federales, estatales y municipales, al tiempo de subrayar que la protección civil se hace en la calle y requiere la participación activa de la población. Durante la presentación del análisis de riesgos informó que, de los 217 municipios poblanos, 116 presentan riesgo de inundación entre medio y muy alto, existen 148 puntos críticos distribuidos en 43 municipios, cinco presas en territorio estatal y que mantener limpias calles y cauces puede reducir hasta 30 por ciento las inundaciones.

Al reiterar que la coordinación interinstitucional es la principal herramienta para proteger la vida y el patrimonio de las y los poblanos, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que: “Atender la Protección Civil significa prevenir”. Resaltó que la experiencia adquirida durante las contingencias registradas en la entidad ha fortalecido la capacidad de respuesta institucional mediante el trabajo conjunto con la Federación, los municipios y las Fuerzas Armadas.

Recordó que la instalación de puestos de mando permite atender de manera oportuna emergencias en la Sierra Norte y otras regiones, con el apoyo de maquinaria, helicópteros, personal operativo y acciones preventivas. Asimismo, reconoció el respaldo permanente del Gobierno de México y enfatizó que no se trata de protagonizar el trabajo, sino de priorizar una coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Además agradeció el acompañamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como de las instituciones federales que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.

Por su parte, el coordinador general de Protección Civil del Estado, coronel Bernabé López Santos, informó que la administración estatal fortaleció de manera significativa la capacidad operativa de la dependencia al incrementar su estado de fuerza de 53 a 210 elementos, conformar seis brigadas multifuncionales y ampliar la cobertura territorial de 11 a 24 coordinaciones regionales, además de incorporar nuevas instalaciones, equipo y vehículos especializados.

Explicó que la instalación del Puesto de Comando permite concentrar la información, coordinar los recursos y dirigir oportunamente los esfuerzos operativos para atender incendios, inundaciones, explosiones y otras emergencias, siempre privilegiando la seguridad del personal y de la población.

Finalmente, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar, dio inicio formal a la sesión al informar la existencia de quórum legal con la participación de 50 presidentas y presidentes municipales de manera presencial y 101 autoridades municipales conectadas de forma virtual, lo que reflejó el compromiso de los ayuntamientos con la estrategia preventiva.

Posteriormente, la coordinadora nacional Laura Velázquez Alzúa y el gobernador Alejandro Armenta Mier realizaron la firma del acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil y formalizaron la instalación del Puesto de Comando, lo que fortalece el esquema de coordinación interinstitucional para la atención de riesgos hidrometeorológicos y la protección de la población.