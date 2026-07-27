Bitácora de futuro: El océano, mar es una antología de vida

Por Bayardo Quinto Núñez Bayquinú
~Pohema ampliado, y mejorado~
Es como una selección
de bellísimas flores,
y como un acto
de contrición.
Se observan luces
refulgentes por los
cuatro puntos cardinales
para persuadir, sino
se hubiese recibido
aquella luz la semilla de
mostaza dormiría debajo
de los árboles, como
reflexión lírica
que transita en la vida,
misticismo, ecología espiritual
existencial a través del verso libre
y fluido, se rescata al océano
no como un simple
accidente geográfico,
sino como un ente vivo,
sagrado y autosuficiente.
La profundidad del océano
es una diversidad
de antologías mostrando
su rostro, cuerpo, ojos
sus encantos, artísticos,
miles tras miles
de melodías musicales,
ahí gobierna el silencio,
la paz, tranquilidad,
y la luz apenas te toca,
ahí nos convertimos en pez.
Los peces y/o animales
marinos tienen su propia hábitat,
sus médicos o curanderos,
su propia medicina,
sus hospitales, casas,
amistades sus comidas,
sus propias leyes,
no hay gobierno,
ni elecciones para
esto o aquello,
seguro tienen sus
propios territorios,
no tienen necesidad de nada,
no necesitan de
moneda lastimera,
hay de todo y para todos…,
inclusive, son su propia familia,
es un mundo que
este mundo desconoce,
tiene espíritu, alma
y cuerpo en Jesucristo
por la Creación, gracias a la
sanidad del alma,
espíritu, cuerpo, y vida eterna
habla, murmura y,
va dejando su vieja historia,
jamás envejece, ni muere,
es una larga e interminable
Novela, Pohesía, o cualquier
otra Arte Cultural;
se desnuda, demuestra
quien es, no es la máscara
de la muerte, es la vida,
que no se le ha puesto
mente, e invita, abre sus puertas,
ventanas, pasillo como un hogar
íntimo para llenar
la vida que se inflama
como una atadura.
y se lanza como
un caballo de Troya
en acción y pensamiento.
El océano, mar
no es envidioso, egoísta,
todo lo favorece,
es más que una
virtud aunque sea
de noche o de día.
Es 1, 2, 3, 4, 5 estación infinita
a diferencia de acá,
¿de qué le vale al hombre
granjear los tesoros del mundo
y perdiere su alma?
Es mejor tener
los pies, mente,
sentimiento, alma
del océano – mar porque
es un gigante con
huellas, y signo
de paz, no es intruso (a)
que desemboca como
un valiente que
vence al mejor.
Debería hacérsele reverencia
de hinojos y pedirle
perdón y disculpa
como signo de humildad…!!!
El océano, mar es una
leyenda billonaria
Y una notable antología
artística que jamás
fenecerá, como acto
de contrición….
Micro Autobiografía: Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veintisiete (27) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas; Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público; Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, y/o Zapatero Alistador, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como ¡El Nuevo Diario y Diario La Prensa, Columnista Internacional, y Nicaragüense.
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