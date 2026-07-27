Bitácora de futuro: El océano, mar es una antología de vida

Por Bayardo Quinto Núñez Bayquinú

~Pohema ampliado, y mejorado~

Es como una selección

de bellísimas flores,

y como un acto

de contrición.

Se observan luces

refulgentes por los

cuatro puntos cardinales

para persuadir, sino

se hubiese recibido

aquella luz la semilla de

mostaza dormiría debajo

de los árboles, como

reflexión lírica

que transita en la vida,

misticismo, ecología espiritual

existencial a través del verso libre

y fluido, se rescata al océano

no como un simple

accidente geográfico,

sino como un ente vivo,

sagrado y autosuficiente.

La profundidad del océano

es una diversidad

de antologías mostrando

su rostro, cuerpo, ojos

sus encantos, artísticos,

miles tras miles

de melodías musicales,

ahí gobierna el silencio,

la paz, tranquilidad,

y la luz apenas te toca,

ahí nos convertimos en pez.

Los peces y/o animales

marinos tienen su propia hábitat,

sus médicos o curanderos,

su propia medicina,

sus hospitales, casas,

amistades sus comidas,

sus propias leyes,

no hay gobierno,

ni elecciones para

esto o aquello,

seguro tienen sus

propios territorios,

no tienen necesidad de nada,

no necesitan de

moneda lastimera,

hay de todo y para todos…,

inclusive, son su propia familia,

es un mundo que

este mundo desconoce,

tiene espíritu, alma

y cuerpo en Jesucristo

por la Creación, gracias a la

sanidad del alma,

espíritu, cuerpo, y vida eterna

habla, murmura y,

va dejando su vieja historia,

jamás envejece, ni muere,

es una larga e interminable

Novela, Pohesía, o cualquier

otra Arte Cultural;

se desnuda, demuestra

quien es, no es la máscara

de la muerte, es la vida,

que no se le ha puesto

mente, e invita, abre sus puertas,

ventanas, pasillo como un hogar

íntimo para llenar

la vida que se inflama

como una atadura.

y se lanza como

un caballo de Troya

en acción y pensamiento.

El océano, mar

no es envidioso, egoísta,

todo lo favorece,

es más que una

virtud aunque sea

de noche o de día.

Es 1, 2, 3, 4, 5 estación infinita

a diferencia de acá,

¿de qué le vale al hombre

granjear los tesoros del mundo

y perdiere su alma?

Es mejor tener

los pies, mente,

sentimiento, alma

del océano – mar porque

es un gigante con

huellas, y signo

de paz, no es intruso (a)

que desemboca como

un valiente que

vence al mejor.

Debería hacérsele reverencia

de hinojos y pedirle

perdón y disculpa

como signo de humildad…!!!

El océano, mar es una

leyenda billonaria

Y una notable antología

artística que jamás

fenecerá, como acto

de contrición….

Micro Autobiografía: Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veintisiete (27) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas; Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público; Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, y/o Zapatero Alistador, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como ¡El Nuevo Diario y Diario La Prensa, Columnista Internacional, y Nicaragüense.