Ejecutaron a un hombre en San Andrés Cholula

Desde Puebla
Un hombre fue ejecutado a balazos por desconocidos en San Andrés Cholula.
0currió en la comunidad de San Antonio Cacalotepec.
Se desconoce la identidad del masculino, el móvil de este asesinato y el paradero de los homicidas.
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