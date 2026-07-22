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Ejecutaron a un hombre en San Andrés Cholula

By Roberto Desachy / 22 julio, 2026

Desde Puebla

Un hombre fue ejecutado a balazos por desconocidos en San Andrés Cholula.

0currió en la comunidad de San Antonio Cacalotepec.

Se desconoce la identidad del masculino, el móvil de este asesinato y el paradero de los homicidas.

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