Sheinbaum anuncia reunión con Jamieson Greer, representante comercial de EU; alistan diálogo sobre relación económica

EL UNIVERSAL

La Presidenta informó que el encuentro se realizará en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este jueves recibirá en Palacio Nacional a Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos (USTR), en un encuentro en el que se abordará la relación económica bilateral, en medio de la expectativa por la posible imposición de nuevos aranceles por parte del gobierno estadounidense.

Respecto a las declaraciones de Greer sobre la preparación de aranceles para alrededor de 60 países, Sheinbaum llamó a esperar la definición del gobierno de Estados Unidos y explicó que el esquema está relacionado con una nueva aplicación de sanciones comerciales.

Vamos a esperar, pero esta aplicación de aranceles tiene que ver con una nueva forma que le llaman la 301; es un esquema de sanción que tiene que ver con aranceles que en su momento puso el presidente Trump”, explicó.

La presidenta recordó que, durante la implementación de los llamados aranceles recíprocos, México quedó fuera de esas medidas debido a la existencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que los gravámenes aplicaban a productos que no estaban amparados por el acuerdo comercial.

Asimismo, informó que la Secretaría de Economía ya presentó la semana pasada los argumentos del gobierno mexicano ante las autoridades estadounidenses para evitar la imposición de nuevos aranceles.

“La Secretaría de Economía, la semana pasada, si mal no recuerdo, fue a dar todos los argumentos de por qué no debe haber mayores aranceles a México, pero vamos a esperar”, afirmó.

Durante su conferencia matutina en Toluca, Estado de México, la mandataria señaló que la reunión se realizará por la mañana, aunque dijo que aún no estaba definida la hora.

Voy a recibir al embajador Greer en Palacio Nacional. En la mañana, todavía no tengo la hora, pero en la mañana”, indicó.