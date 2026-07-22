¡Otra remontada! Cruz Azul vino de atrás ante Puebla en su estreno como local para su segundo triunfo

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Tras iniciar el Apertura 2026 con una victoria remontando de visita, Cruz Azul se presentó este martes como local para la Jornada 2 ante Puebla.

El campeón debutó en casa en el Apertura 2026 y volvió a ganar, otra vez remontando como lo hizo en la primera fecha en San Luis. Este martes, en juego adelantado de la Jornada 2, el Cruz Azul se impuso 2-1 al Puebla en el renovado Estadio Banorte, que vio a los Cementeros salir victoriosos con goles de Luka Romero y Christian Eebere.

Valiéndose del peso y calidad técnica de sus individualidades, además de una firme idea de seguir atacando para no conformarse con el empate, los Cementeros de Joel Huiqui parecieron no tener vacaciones veraniegas porque no han perdido el toque y, aunque los poblanos por momentos los pusieron en aprietos, supieron remar contracorriente.

La primera clarísima fue de la Franja y la tuvo Fernando Monárrez, quien remató en el área chica y Kevin Mier desvió milagrosamente la pelota hacia el tiro de esquina, cuando la visita se saboreaba la ventaja en el marcador, pero su revancha le llegó apenas unos minutos después.

Conduciendo por izquierdo, Monárrez sacó un zurdazo desde afuera del área que se metió a la base del poste para poner arriba al Puebla 1-0 al 28’, aunque parecía que Mier podía haber hecho algo más y con la rechifla de algunos seguidores celestes.