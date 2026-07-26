Confirman doble asesinato en San Pedro Cholula

Desde Puebla

Un matrimonio de la tercera edad fue asesinado en su propio domicilio en el fraccionamiento Fuentes del Camino Real 1, en San Pedro Cholula.

De acuerdo con los primeros reportes, un menor de edad resultó herido por arma de fuego y se señala que el presunto responsable sería un familiar, quien ya habría sido detenido.

Paramédicos llegaron a dar atención a 3 personas, pero dos estaban muertas.