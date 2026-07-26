¡A sacar los paraguas: 60% de probabilidad de lluvia hoy en Puebla capital!

María Tenahua

Este domingo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se espera cielo mayormente despejado, con un pronóstico del 60 por ciento de lluvia y acumulación estimada de cinco milímetros.

Con una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 13 grados y vientos de 22 kilómetros por hora.

La lluvia se registraría entre las 18:00 y 19:00 horas.