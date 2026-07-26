¡A sacar los paraguas: 60% de probabilidad de lluvia hoy en Puebla capital!

María Tenahua
Este domingo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se espera cielo mayormente despejado, con un pronóstico del 60 por ciento de lluvia y acumulación estimada de cinco milímetros.
Con una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 13 grados y vientos de 22 kilómetros por hora.
La lluvia se registraría entre las 18:00 y 19:00 horas.
You may also like
-
Hoy domingo 26 de julio se estrena la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México”
-
Un encobijado más en Puebla capital; esta vez en la colonia 2 de Marzo
-
UNAM suspende inscripciones a licenciatura ante irregularidades en examen de admisión
-
Aseguran otro predio con más de 109 mil litros de hidrocarburo ilegal en Reynosa
-
Desde el terror: Richard Ramirez “El Acosador Nocturno”