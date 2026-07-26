Hoy domingo 26 de julio se estrena la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México”

Por “las estrellas”

Por Mino D’Blanc

Llegó el día. Hoy domingo 26 de julio a las 20:30 horas se estrena por “las estrellas” la cuarta temporada del exitoso reality “La Casa de los Famosos México” en la que los nuevos habitantes comenzarán su experiencia de habitarla y en la que convivirán 10 semanas siendo observados bajo el formato 24/7, poniendo a prueba sus estrategias, emociones, reacciones y popularidad, pero sin jamás perder el objetivo principal que es ser el triunfador o la triunfadora de esta edición 2026.

-Sobre la casa y sus espacios:

Para esta cuarta temporada, lo que es conocida en la televisión como “la casa más famosa de México”, estará totalmente remodelada y en un estilo maximalista tropical en colores pastel.

En lo que concierne al comedor, la sala y la habitación del líder se han transformado para ofrecer a los televidentes una imagen totalmente diferente. Además se han incorporado 3 habitaciones que llevan por nombre Ibiza, Malibú y Tulum.

-Habitantes de la casa:

Hasta el día que se dieron a conocer en conferencia para representantes de los diferentes medios nacionales e internacionales, estaban confirmados quince figuras públicas que son Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir, Flor Vigna, Masad Al- Tamimi, Arantza Ruiz, Ese Pérez, Fede Vigevani, Brianda Deyanara, Yanet García y Memo Schutz.

-Galas de eliminación y galas de nominación:

Serán conducidas por la experimentada y talentosa Galilea Montijo. Los miércoles se realizarán las Galas de Nominación y los domingos las Galas de Eliminación.

-Resúmenes diarios:

Serán conducidos por Odalys Ramírez y por Diego de Erice y serán transmitidos por el Canal 5 los lunes, martes, jueves y viernes.

-Pre galas, post galas y redes sociales:

Serán transmitidas por ViX y conducidas por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, quienes presentarán contenido exclusivo de lo que suceda al interior de la casa.

“La Informatrix”, Marie Claire Harp, estará a cargo de las redes sociales.