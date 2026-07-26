Un encobijado más en Puebla capital; esta vez en la colonia 2 de Marzo

Sadit González
Vecinos de la colonia 2 de Marzo en la ciudad de Puebla, reportaron durante esta madrugada que entre la calle Víctor Puebla y Cedro dejaron un cadáver encobijado.
La zona permanece acordonada por la policía municipal .
Se desconoce identidad de la persona.
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