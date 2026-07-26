 
Inseguridad Slider Principal

Un encobijado más en Puebla capital; esta vez en la colonia 2 de Marzo

By Roberto Desachy / 26 julio, 2026

Sadit González

Vecinos de la colonia 2 de Marzo en la ciudad de Puebla, reportaron durante esta madrugada que entre la calle Víctor Puebla y Cedro dejaron un cadáver encobijado.

La zona permanece acordonada por la policía municipal .

Se desconoce identidad de la persona.

You may also like

Categorías