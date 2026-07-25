UNAM suspende inscripciones a licenciatura ante irregularidades en examen de admisión

La UNAM dio a conocer el pasado 21 de julio que el rector Leonardo Lomelí Vanegas dio instrucciones para elaborar un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027, ademas de la integración de una Comisión Técnica, integrada por expertas y expertos universitarios, que revisarán los datos de dicho reporte.

El anuncio de la Universidad llega después de que se denunciaron presuntas irregularidades en los puntajes del examen de admisión, que por primera vez se hizo en línea. Expertos en revisión de datos documentaron que los aciertos en la prueba aumentaron de forma desproporcionada.

Helios Ocaña, ingeniero mecánico y maestro en ciencia de materiales, concluyó: “Lo que sí podemos decir con 100% de certeza es que hubo un alza real y sistémica en los puntajes”.

Para Eduardo Backhoff Escudero, exconsejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), “la distribución de los aciertos en 2026 es completamente atípica, no se parece a una curva normal, lo que hace suponer que los estudiantes recibieron ayuda para resolver el examen”. En redes sociales pidió una auditoría.

A lo largo de varias publicaciones Backhoff dijo: “O los exámenes resultaron más fáciles o los estudiantes fueron más listos o estos hicieron trampa. Las dos primeras posibilidades son altamente improbables, la última es la única factible. En este caso se premia a quien no lo merece”.