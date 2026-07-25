UNAM suspende inscripciones a licenciatura ante irregularidades en examen de admisión

Aristegui Noticias
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió provisionalmente los trámites de entrega documental e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1 para todas las licenciaturas que se llevarían a cabo a partir del lunes 27 de julio.
Esta medida estará implementada hasta que la Comisión Técnica de expertas y expertos que fue convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas para revisar el desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 presente, en los próximos días, sus conclusiones y recomendaciones.
“El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria”, señaló la UNAM en un comunicado.
Señaló que se informará las determinaciones que adopten las autoridades universitarias competentes respecto de la continuidad del proceso de ingreso al ciclo escolar 2026-2027/1.
“La UNAM actúa en todo momento con la convicción de que debe ser ejemplo de respeto a las normas y a los procesos establecidos que velan por la integridad y la honestidad académica.
“Esta conducta es el eje sobre el cual la comunidad de estudiantes, personas académicas, funcionarias y trabajadoras llevan a cabo sus tareas para hacer realidad las libertades de cátedra e investigación y la autonomía universitaria”.
UNAM ordena investigar examen de admisión ante aumento irregular de aciertos
La UNAM dio a conocer el pasado 21 de julio que el rector Leonardo Lomelí Vanegas dio instrucciones para elaborar un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027, ademas de la integración de una Comisión Técnica, integrada por expertas y expertos universitarios, que revisarán los datos de dicho reporte.
El anuncio de la Universidad llega después de que se denunciaron presuntas irregularidades en los puntajes del examen de admisión, que por primera vez se hizo en línea. Expertos en revisión de datos documentaron que los aciertos en la prueba aumentaron de forma desproporcionada.
Helios Ocaña, ingeniero mecánico y maestro en ciencia de materiales, concluyó: “Lo que sí podemos decir con 100% de certeza es que hubo un alza real y sistémica en los puntajes”.
Para Eduardo Backhoff Escudero, exconsejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), “la distribución de los aciertos en 2026 es completamente atípica, no se parece a una curva normal, lo que hace suponer que los estudiantes recibieron ayuda para resolver el examen”. En redes sociales pidió una auditoría.
A lo largo de varias publicaciones Backhoff dijo: “O los exámenes resultaron más fáciles o los estudiantes fueron más listos o estos hicieron trampa. Las dos primeras posibilidades son altamente improbables, la última es la única factible. En este caso se premia a quien no lo merece”.
You may also like
-
Tras denuncia por desvío, la Segiagua abre mesa de diálogo con MC
-
Caso Dafne: la defensa solicita citar a más de 32 testigos durante audiencia inicial
-
Desde el terror: Richard Ramirez “El Acosador Nocturno”
-
Carlos Slim compra el centro comercial Paseo San Francisco en el Centro Histórico de Puebla
-
¡Poblanos tragones y sedentarios!, confirma la secretaría de Salud federal