Aseguran otro predio con más de 109 mil litros de hidrocarburo ilegal en Reynosa

Proceso

REYNOSA, Tamps., (apro) .- Autoridades federales aseguraron un segundo inmueble en una zona rural de Reynosa, donde localizaron más de 109 mil litros de hidrocarburos, tanques de almacenamiento y equipo especializado, como parte de las investigaciones por el presunto manejo ilegal de combustible.

De acuerdo con la Vocería de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, el cateo fue realizado por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y personal de Seguridad Física de Pemex.

Durante el operativo fueron asegurados 109 mil 400 litros de hidrocarburos, tres tanques verticales de almacenamiento, 18 tanques cilíndricos horizontales, un tanque móvil tipo Frac Tank, dos tractocamiones, dos pipas y 12 motobombas, además de un sistema de videovigilancia con antena de transmisión.

Las autoridades no dieron a conocer la ubicación del predio por motivos de seguridad.

Este es el segundo operativo efectuado en Reynosa en menos de 48 horas relacionado con el presunto almacenamiento ilícito de hidrocarburos, luego del aseguramiento de un predio donde las autoridades localizaron instalaciones con características similares a una mini refinería.

Todo el material asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar el origen del combustible e identificar a los responsables.