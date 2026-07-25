Tras denuncia por desvío, la Segiagua abre mesa de diálogo con MC

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) abrió una mesa de diálogo con Movimiento Ciudadano (MC), cuatro días después de que el partido denunció ante la Contraloría General de la Ciudad de México el presunto desvío de tres mil 360 millones de pesos destinados a infraestructura hídrica.

De acuerdo con un comunicado difundido por la dependencia, durante la reunión, el titular, Mario Esparza, presentó información técnica y operativa sobre las obras hidráulicas y los mecanismos de transparencia y seguimiento de los proyectos.

La reunión ocurrió después del intercambio público entre el Gobierno capitalino y Movimiento Ciudadano por el destino de los recursos anunciados por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el 13 de mayo último, cuando se comprometió a invertir 3 mil 360 millones de pesos y 318 obras en infraestructura hidráulica

Un día antes del encuentro, el presidente del Consejo Consultivo Nacional de MC, Salomón Chertorivski, respondió con un video publicado en su cuenta de X a la postura del Gobierno capitalino, que el 22 de julio rechazó la existencia de un desvío de recursos.

“La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dice que nuestra denuncia es una burda mentira y que la mentira no puede utilizarse como arma política. Coincido en algo, mentirle a la ciudadanía le hace mucho daño a la ciudad, por eso vale la pena recordar exactamente lo que ella misma prometió”, dijo en la grabación.

En el mismo mensaje recordó: “Brugada aseguró que la ciudad estaba preparada para enfrentar la temporada de lluvias y dijo que cada obra significaría una inundación evitada y agua que no entraría a las casas ni a los negocios”.

Añadió: “Pero hoy, la realidad es otra: la ciudad se sigue inundando, las familias siguen sacando agua de sus casas, los negocios tienen que cerrar. El Metro, las calles y el tráfico colapsan cada vez que llueve; eso no es una mentira, ni una campaña política, es lo que vivimos todos los días millones de chilangos”.

Y reiteró el motivo de la denuncia presentada por su partido: “Nuestra denuncia parte de una pregunta muy simple: ¿Dónde están los 3 mil 360 millones de pesos y dónde están las 318 obras que se prometieron?”.

¿De qué se trató el diálogo?

De acuerdo con el comunicado de la Segiagua, durante la reunión Mario Esparza explicó los mecanismos de transparencia y seguimiento que, según la dependencia, respaldan cada proyecto mediante información pública, verificable y disponible para consulta.

Aunque no dio detalles, la Secretaría agregó que el funcionario compartió información sobre las inversiones y los resultados que presentan las obras ejecutadas para reducir riesgos por lluvias, fortalecer la infraestructura de drenaje y mejorar la atención a la población.

El comunicado también afirmó que Chertorivski “reconoció la apertura al diálogo y sostuvo que responderán en el mismo sentido de colaboración”.

Sin embargo, la dependencia no informó si durante el encuentro entregó el desglose del ejercicio de los tres mil 360 millones de pesos, el avance físico y financiero de las 318 obras anunciadas por el Gobierno capitalino o si ambas partes alcanzaron acuerdos específicos.

¿Qué ha pasado con la denuncia?

La reunión se realizó dos días después de que los secretarios de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, y de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza, rechazaron las acusaciones formuladas por Movimiento Ciudadano y sostuvieron que las inversiones cuentan con “trazabilidad completa”.

Lo anterior debido a que Movimiento Ciudadano presentó una denuncia el 20 de julio ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para que investigue el ejercicio de los recursos.