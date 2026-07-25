Caso Dafne: la defensa solicita citar a más de 32 testigos durante audiencia inicial

Proceso

ALTAMIRA, Tamps., (apro) .- La continuación de la audiencia inicial contra Danna Yanina “N”, imputada por el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos, celebrada este sábado, estuvo marcada por nuevas solicitudes de la defensa, el emotivo testimonio de la madre de la víctima y denuncias sobre presuntos intentos de lucrar con el caso.

La audiencia fue diferida para el próximo lunes y el abogado defensor de Dana Yanina, Omar Pérez Hernández informó que solicitó al Juzgado el auxilio judicial para citar a más de 32 personas relacionadas con la carpeta de investigación, con el propósito de que comparezcan durante la audiencia y puedan ser interrogadas por la defensa.

Explicó que entre los citados se encuentran alumnos y exalumnos de la Academia Militarizada Doenitz, además de otros testigos vinculados con la investigación, aunque evitó revelar identidades debido a la protección de sus datos.

El litigante señaló que la jueza ordenó al Ministerio Público realizar las diligencias necesarias para garantizar la presencia de los testigos, incluso mediante el uso de la fuerza pública si fuera necesario.

“Con estas comparecencias podremos saber si el Ministerio Público cumplió con su obligación de garantizar el derecho de defensa de Danna Yanina o si se está limitando ese derecho”, sostuvo.

Añadió que, en caso de que los testigos no sean presentados, la defensa solicitará una ampliación del plazo constitucional hasta por 144 horas para continuar la audiencia, además de pedir que se aperciba al Ministerio Público e incluso sea separado del caso si incumple sus obligaciones.

Será el próximo lunes cuando continúen las audiencias en el caso de Dafne, en las que se espera comparezcan un gran número de testigos.

Madre de Dafne rompe en llanto

Mientras se desarrollaba la audiencia, Alejandra Quintos, madre de Dafne, protagonizó uno de los momentos más emotivos al salir entre lágrimas de la sala, asegurando que fue retirada del recinto cuando únicamente buscaba acompañar el proceso judicial por la muerte de su hija.

“Soy la madre de una niña asesinada y torturada. Sólo quiero honrar la muerte de mi hija”, expresó visiblemente afectada.

Explicó que permanecería en el Centro Integral de Justicia para esperar el momento en que sea llamada a declarar como testigo y lamentó no haber podido vivir su duelo debido a la atención que ha requerido el caso.

También hizo un llamado a quienes estuvieron presentes durante los hechos ocurridos en la Academia Militarizada Doenitz para que acudan a declarar.

“No tengan miedo. Ustedes son parte importante para que Dafne no quede impune”, manifestó, al considerar que muchos exalumnos fueron intimidados durante su estancia en la institución.

Pide a Danna decir toda la verdad

Horas antes, la madre de Dafne difundió un mensaje dirigido a Danna Yanina “N”, en el que le pidió revelar todo lo que sabe sobre la muerte de la menor y señalar a quienes participaron en los hechos.

Alejandra afirmó que no cree que la joven de 18 años sea la única responsable y consideró que también pudo haber sido víctima de las circunstancias.

“No cargues con algo que no cometiste. Di quiénes fueron, cuántos participaron y cómo ocurrió todo. Tú estuviste ahí y sabes la verdad”, expresó.

Añadió que sólo con el esclarecimiento total de los hechos podrá alcanzarse la justicia para su hija y para todas las personas involucradas.

Denuncia uso indebido del nombre de Dafne

Previo al inicio de la audiencia, Alejandra Quintos denunció, además, que personas ajenas a su familia están solicitando dinero utilizando el nombre de Dafne sin autorización.

Aclaró que ni ella ni sus familiares han pedido apoyo económico y exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar por publicaciones o mensajes que circulan en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Indicó que, si en algún momento requiere ayuda, será ella misma quien lo comunique a través de sus canales oficiales y advirtió que analiza presentar denuncias contra quienes estén obteniendo beneficios económicos aprovechándose del feminicidio de su hija.

Padre de Danna Yanina asegura que continuará la defensa de su hija

Por su parte, Ofir Cruz Melo, padre de Danna Yanina “N”, aseguró que continuará utilizando todos los recursos legales disponibles para buscar la liberación de su hija, quien enfrenta un proceso penal por el feminicidio de la adolescente Dafne.

Durante la jornada en la que fue diferida la audiencia inicial en el Centro Integral de Justicia de Altamira, hizo un llamado a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para que atienda su caso y conozca la situación jurídica que enfrenta la joven. Asimismo, reiteró que seguirá luchando hasta que se haga justicia.