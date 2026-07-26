Cae director de academia militarizada y colaboradora por feminicidio de Dafne

Proceso

ALTAMIRA, Tamps. (apro).- Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas cumplimentaron una orden de aprehensión contra el director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, Jorge Luis Ponce, así como contra su colaboradora Estrella Mora, por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio, relacionado con la muerte de la menor Dafne Zapata Quintos, ocurrida durante un campamento militarizado en Ciudad Madero.

La detención de ambos se realizó la noche del sábado y, durante las primeras horas de este domingo, fueron presentados ante un juez de Control en el Centro Integral de Justicia de Altamira.

En primera instancia los detenidos serían trasladados a la Fiscalía, sin embargo ante la gran cantidad de manifestantes a las afueras del recinto judicial que lanzaban consignas en su contra, se decidió, por seguridad trasladarlos a los separos del Centro Integral de Justicia en el municipio de Altamira.

Su llegada al recinto judicial se efectuó bajo un fuerte operativo de seguridad, debido a la presencia de otros manifestantes que, al descender de las unidades oficiales de la Fiscalía, les gritaron consignas como: “¡Asesinos!”, “¡Que se pudran en el bote!” y “¡Justicia!”.

La primera en bajar de los vehículos fue Estrella Mora, quien intentó cubrirse el rostro con unas hojas de papel y era custodiada por agentes femeninas de la Fiscalía. Después descendió Jorge Luis Ponce, escoltado por dos elementos de la corporación, quien también se cubrió el rostro. Ambos fueron ingresados de inmediato al Centro Integral de Justicia, donde ya se encontraban numerosos representantes de medios de comunicación.

La captura fue realizada por elementos de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres, quienes pusieron a los imputados a disposición del juez de Control que emitió las órdenes de aprehensión. Será esta autoridad la que determine su situación jurídica en las próximas horas.

Con estas detenciones suman tres las personas procesadas por este caso, luego de que previamente fuera aprehendida Danna Yanina “N”, quien también enfrenta un proceso penal por su presunta participación en los hechos.

Como parte de las investigaciones, las instalaciones de la Academia Militarizada Marina Doenitz permanecen aseguradas por las autoridades ministeriales, mientras continúan las diligencias para establecer si existen más personas involucradas.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que las investigaciones continúan y aseguró que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer el caso, deslindar responsabilidades y evitar que los hechos queden impunes.