Arzobispo Víctor Sánchez Espinosa impartió misa por periodistas y defensores asesinados

Jorge Barrientos

En el marco del XVI Domingo Ordinario, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, presidió la celebración eucarística en la Catedral de Puebla, la cual fue ofrecida en memoria de los mártires cristeros al cumplirse 100 años de la persecución religiosa en México.

La ceremonia reunió a integrantes de la Acción Católica Mexicana, quienes participaron en la conmemoración del centenario de la Guerra Cristera y rindieron homenaje a quienes perdieron la vida durante ese periodo de persecución contra la Iglesia católica en el país.

Durante su homilía, Sánchez Espinosa recordó el doloroso episodio histórico que vivió México hace un siglo y destacó la importancia de mantener viva la memoria de quienes defendieron su fe. Señaló que la celebración fue ofrecida “por el recuerdo doloroso de los 100 años de la persecución religiosa en un pueblo católico como es México”.

Asimismo, el arzobispo elevó una oración por el eterno descanso del periodista Alejandro Leyva Aguilar, quien recientemente fue asesinado en el estado de Oaxaca, y pidió por el cese de la violencia que afecta a comunicadores y a diversos sectores de la sociedad.

De igual forma, pidió por el descanso eterno del abogado Roger Hernández Flores, quien fue asesinado en Izúcar de Matamoros. Monseñor expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y llamó a fortalecer la paz, la justicia y el respeto a la vida.

La celebración concluyó con un mensaje de esperanza y reconciliación, en el que el arzobispo exhortó a los fieles a perseverar en la fe, promover la unidad y trabajar por una sociedad donde prevalezcan la paz, el respeto a los derechos humanos y la libertad religiosa.