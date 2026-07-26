Aprovechar residuos de agave para crear fibras textiles, propone alumna BUAP

María Huerta

A fin de producir fibras naturales que puedan emplearse en la industria textil, Azul Urbano Hernández, estudiante del cuarto semestre de la carrera en Biotecnología de la BUAP, propuso aprovechar los residuos del agave.

Cabe destacar, que cada año, México genera millones de residuos agroindustriales, como bagazos, cáscaras, pulpas, rastrojos, paja, tallos, entre otros.

La idea de la estudiante de la BUAP fue presentada en el Primer Concurso de Sostenibilidad Textil (FEST-TEX 2026) de la Facultad de Ingeniería, y plantea una plataforma biotecnológica para la producción de estas fibras, utilizando un fluido eutéctico y biocompatible, como el ácido láctico y cloruro de colina, un solvente que destruye la unión entre la celulosa y la lignina, sin comprometer la calidad de la fibra.

Al respecto, Urbano Hernández explicó que, para recuperar este solvente se emplea una inyección controlada de dióxido de carbono, lo que hará que la lignina se precipite y se recupere la fibra, que será empleada en textiles no tejidos, además de la pulpa residual, con la que se generaría biocombustible.

Además, añadió que la estructura de la piña, el agave, plátano y caña son similares, por eso se puede extraer fibra de todos estos residuos, comunes en Veracruz y Puebla.

Dijo, que en el caso del agave se utiliza sólo el corazón y las espigas se desperdician.

“La intención es obtener la fibra pura, la cual pasa por un proceso de blanqueamiento, posteriormente se pasa a una máquina que hace el textil no pulsado, hasta obtener un producto con diferentes aplicaciones, por ejemplo, en el área automotriz para filtros o insonorizantes”, apuntó.

Finalmente, añadió que en la industria de la construcción para mallas o en el área de la salud para cubrebocas, entre otras aplicaciones, se puede usar.