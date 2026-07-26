Isaac del Toro se perfila al podio y campeonato juvenil en el Tour de Francia 2026

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ciclista mexicano Isaac del Toro completó la etapa 20 del Tour de Francia en el quinto lugar para prácticamente asegurar un lugar en el podio de la clasificación general y la distinción como el mejor competidor juvenil del certamen que concluirá este domingo con un circuito por el centro de París.

Del Toro Romero, del UAE Emirates XRG, concluyó el recorrido de casi 171 kilómetros en alta montaña entre Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez con un tiempo de 5 horas y 44 segundos con una llegada simbólica junto a su coequipero, amigo y virtual ganador por quinta ocasión del Tour, el esloveno Tadej Pogacar, en trayecto coronado por el ecuatoriano Richard Carapaz.

Asimismo, el bajacaliforniano de 22 años de edad se afianzó con el suéter blanco que lo distingue como el mejor pedalista juvenil de la competición, dejando atrás por más de dos minutos a la sensación del momento en el ciclismo francés, Paul Seixas.

Con estos resultados, y como ha sucedido en 16 de las 20 etapas completadas, la clasificación general se mantiene con Pogacar al frente portando el suéter amarillo con un acumulado de 72 horas, 53 minutos y 44 segundos, seguido del belga Remco Evenepoel a más de seis minutos de diferencia, y del mexicano a 9:42 respecto al líder.

De no presentarse un contratiempo de consideración, Pogacar, Evenepoel y Del Toro oficializarán su lugar en el último podio de este domingo con el tradicional circuito de los Campos Elíseos que pone el punto final al Tour de Francia.

En lo que representó su debut en el Gran Bucle, Isaac del Toro se convirtió en el primer mexicano en 36 años en ganar un trayecto en el mítico certamen apenas en el segundo día de competencia, además de ubicarse entre los primeros tres lugares en las etapas seis, 14 y 15.