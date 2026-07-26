México abre participación en Juegos Centroamericanos y del Caribe con siete oros

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CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La delegación mexicana que asiste a la vigesimoquinta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) obtuvo este sábado siete medallas de oro en el marco de la primera jornada de actividades con preseas en disputa en Santo Domingo, República Dominicana.

Las arqueras Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, medallistas de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, ratificaron su nivel como favoritas al título y subieron a lo más alto del podio tras vencer 5-1 en la final ante su similar de Colombia, mientras que, en la rama varonil, Matías Grande, Raúl Rodríguez y Francisco Padilla también se coronaron después de derrotar 5-3, también a Colombia.

Horas antes al triunfo de los arqueros, el remo aportó el primer metal dorado para la selección mexicana en Santo Domingo por conducto de Melissa Márquez y Aylín Ibarra, quienes se impusieron con un tiempo de 7:22.51 minutos en la prueba de doble scull peso ligero, seguidas de Keyla García y Kimberlin Meneses, de Venezuela, así como de las cubanas Ana Jiménez y Leah Almeida.

Además del tiro con arco, taekwondo fue el único deporte que aportó más de una presea de oro este sábado en territorio quisqueyano, con los triunfos de William Arroyo en la modalidad de poomsae —formas—, tanto en la prueba individual tradicional, como en mixtos estilo libre junto a Seo Lee.

Por su parte, en los 10 kilómetros de aguas abiertas, Paulo Strhelke, duodécimo lugar en París 2024 y quien con apenas 20 años el pasado mes de mayo obtuvo la medalla de plata en la Copa del Mundo de Aranci, Italia, se proclamó campeón centrocaribeño con un registro de 2:02:34.0 horas, en competencia en la que el también mexicano Diego Obele se colgó el bronce.

Asimismo, en bádminton, México ganó el título en la prueba de equipos mixtos por conducto de Job Castillo, Luis Montoya, Armando Gaitán, Juan Torres, Romina Fregoso, Miriam Rodríguez, Vanesa García y Vanessa Villlalobos, tras vencer 3-0 a su similar de Guatemala.

Con estos resultados, México se ubica en el primer lugar del medallero con un total de siete oros, cinco platas, seis bronces y 18 totales, seguido de Cuba, con cuatro títulos y cuatro bronces.

De acuerdo con el análisis de la Jefatura de Misión de la delegación mexicana, se proyectan al menos 115 medallas de oro para los JCC, cifra que se estima suficiente para que México conquiste el medallero de la justa regional, que en este 2026 celebra 100 años de existencia.