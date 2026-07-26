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5 casos de crueldad animal del ayuntamiento de Puebla ante la FGE

By Roberto Desachy / 26 julio, 2026

María Tenahua

El director de Protección Animal del ayuntamiento de Puebla, Carlos Galina informó que han enviado cinco casos por crueldad animal a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Explicó que esta cifra es en lo que va del año y que la gente sigue con hechos violentos.

A la FGE, el maltrato muy severo contra el ser sintiente.

Ante esto, destacó que los diputados locales deben endurecer las leyes para castigar con sanciones más altas el maltrato.

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