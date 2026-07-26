5 casos de crueldad animal del ayuntamiento de Puebla ante la FGE

María Tenahua

El director de Protección Animal del ayuntamiento de Puebla, Carlos Galina informó que han enviado cinco casos por crueldad animal a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Explicó que esta cifra es en lo que va del año y que la gente sigue con hechos violentos.

A la FGE, el maltrato muy severo contra el ser sintiente.

Ante esto, destacó que los diputados locales deben endurecer las leyes para castigar con sanciones más altas el maltrato.