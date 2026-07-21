Otro asesinato en Puebla capital; esta vez en la colonia Agrícola Villa Albertina

Sadit González

Atado de manos y con manchas de sangre en el pecho fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 55 años en Puebla capital.

Durante la mañana de este martes, sobre la Privada Esperanza, en la colonia Agrícola Villa Albertina, al sur de la ciudad de Puebla.

Vecinos alertaron al 911 por un masculino tirado en la vía pública.

Como primeros respondientes llegaron policías estatales, confirmaron el hallazgo y solicitaron una ambulancia.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida y no se ha informado oficialmente la causa de la muerte.