Anuncian en Atlixco el curso de verano “En busca del Tesoro Perdido”

Desde Puebla

La presidenta Ariadna Ayala, con el propósito de ofrecer actividades recreativas, artísticas y culturales durante el periodo vacacional, anunció el curso de verano “En busca del Tesoro Perdido”, dirigido a niñas, niños y adolescentes de 10 a 18 años de edad.

El curso se desarrollará del 20 de julio al 26 de agosto, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, teniendo como sede la Casa de Cultura de Atlixco, Acapetlahuacan. Las inscripciones son gratuitas y cuentan con cupo limitado.

Durante el curso, las y los participantes podrán disfrutar de diversas actividades como juegos tradicionales, dibujo infantil, circo infantil, elaboración de máscaras, teatro, música, guitarra y canto, break dance, cuentacuentos, así como talleres de náhuatl, danza prehispánica y saberes ancestrales.

Ariadna Ayala exhortó a las familias interesadas a realizar su registro con anticipación. Para mayores informes, se encuentra disponible el número telefónico 222 342 1499..