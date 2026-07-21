Murió hombre en plena calle de Puebla capital 

Desde Puebla
Un hombre fue localizado muerto sobre la calle Benito Juárez, colonia Guadalupe Hidalgo, en Puebla capital.
De acuerdo con los primeros reportes, la persona vestía chamarra azul, pantalón negro, y coloración morada en el rostro.
Información preliminar señala que el fallecimiento podría estar relacionado con un paro cardiaco, presuntamente asociado al consumo de alcohol.
Elementos de seguridad acudieron al lugar para el acordonamiento y diligencias de ley.
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