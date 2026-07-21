Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a una vida de penurias: Sheinbaum tras cadena perpetua a ‘El Mayo’

LA JORNADA

Ciudad de México. Tras declinar pronunciarse sobre la sentencia a cadena perpetua al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que más allá de que este personaje convoque a no involucrarse con el crimen organizado, dijo que en su gobierno se están atendiendo las causas para disuadir a los jóvenes a involucrarse con las bandas delincuenciales.

“Nosotros decimos que acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a una vida de penurias, y ahí lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza”, dijo.

A pregunta expresa sobre la posibilidad de que México reclame parte de los 15 mil millones de pesos que le impusieron de multa al narcotraficante, sólo comentó que instaría a la Fiscalía General de la República a determinar las acciones a seguir. “Normalmente se hace”, pero tendría que gestionarlo en su caso.

De igual forma señaló que Estados Unidos no le ha informado sobre el posible involucramiento de agentes del FBI en el secuestro y traslado de Zambada a Texas “pero es como obvio porque muestran un avión en una feria como operativo de ellos. Recordó que esta operación dejó un conflicto interno en ese grupo delincuencia y dejó muchos efectos en Sinaloa.