Reciente Reunión de Seguridad en Ahuazotepec: Sin resultados, ciudadanía reclama abandono y falta de atención.

Abelardo Domínguez

Ahuazotepec, Pue. — La reunión de la Mesa de Seguridad Regional Municipal, en la que participaron corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, concluyó sin avances positivos para la población. La ciudadanía señala que la propia policía municipal, bajo la administración del alcalde José Luis Cuevas Galindo, carece de los elementos necesarios para garantizar la seguridad en el municipio.

La inconformidad generalizada resalta que durante el encuentro no se permitió a los habitantes exponer la problemática que se vive en la zona, donde la falta de recursos para combatir la inseguridad es evidente. Tanto Ahuazotepec como la localidad de Beristain atraviesan una situación crítica, calificada por la gente como un abandono por parte del presidente municipal, quien, según los vecinos, solo se presenta en el municipio cuando lo decide y no cuando se requiere su intervención.

Los habitantes manifiestan estar hartos de la actuación del funcionario público, quien, afirman, nunca está disponible para dar respuesta a los problemas diarios que afectan a la comunidad. La inseguridad ha crecido y se manifiesta en diversas actividades ilícitas: desde el robo de combustible —tal como lo ha señalado el Gobierno del Estado— hasta robos a transeúntes, robo de vehículos, asaltos a domicilios, abigeato y un aumento desmedido de la tala clandestina de bosques.

Quienes han sido afectados han acudido al ayuntamiento para solicitar atención y soluciones a estos graves problemas, pero aseguran que siempre reciben la misma respuesta: esperan horas y finalmente se les informa que el alcalde está demasiado ocupado para recibirlos. Sin embargo, fuentes internas de la administración municipal desmienten esta versión: indican que pasan días sin que el presidente se presente en sus oficinas y que es falso que atienda a la ciudadanía en general. Señalan que solo brinda atención y soluciones a sus amigos o personas cercanas, mientras que al resto de la población le da la espalda. Incluso, se ha escuchado la afirmación de que el funcionario argumenta que fue designado por el Congreso del Estado y no elegido por los pobladores, por lo que no tendría obligación de rendir cuentas ante ellos.

En cuanto a la tala clandestina, los vecinos denuncian que en los últimos años ha crecido de forma alarmante. Relatan que es común ver camiones y camionetas cargadas con trozos de madera que transitan libremente, sin ser detenidos ni interrogados, y señalan que estas actividades cuentan con el apoyo o la tolerancia de la propia policía municipal. Ante esta situación, la ciudadanía hace un llamado al gobernador del estado para que ordene una investigación y verifique cuántas hectáreas de bosque de pino han sido taladas de forma ilegal, sin que hasta el momento haya existido ninguna intervención ni medida por parte de las autoridades locales.