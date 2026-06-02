Monitor de Movilidad 2026: Así cambian las decisiones de transporte en Latinoamérica

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El estudio global evidencia la dependencia estructural del automóvil y las tensiones entre costos, acceso y adopción de nuevas tecnologías

LatAm, 1 de junio de 2026.- Ipsos, líder mundial en investigación de mercado, presenta los resultados de su Ipsos Monitor de Movilidad 2026, un estudio realizado en 31 países que analiza cómo las decisiones de transporte impactan la vida cotidiana. En un escenario atravesado por la inestabilidad geopolítica y la volatilidad de los mercados energéticos, el informe pone en evidencia hasta qué punto la movilidad —y en particular el uso del automóvil— sigue siendo un pilar central de la vida moderna, así como el impacto que las tensiones sobre los costos del combustible generan no solo a nivel económico, sino también en la calidad de vida y la experiencia cotidiana.

A nivel global, el 43% de las personas afirma que vivir sin automóvil sería imposible, reflejando una dependencia estructural que organiza la vida diaria en torno a su disponibilidad. Sin embargo, esta realidad convive con una creciente apertura hacia alternativas más sostenibles: el 46% preferiría utilizar transporte público por razones medioambientales, el 67% apoya la expansión de ciclovías y el 61% optaría por caminar o andar en bicicleta para mantenerse activo. A pesar de ello, persisten brechas significativas en el acceso, especialmente fuera de los centros urbanos, donde solo el 44% considera que el transporte público es accesible, frente a un promedio global del 62%.

Además, el informe pone de relieve el peso que tienen los factores estructurales en las decisiones de movilidad. En promedio, el 52% considera que el transporte público es asequible, aunque esta percepción varía significativamente según el lugar de residencia. A su vez, el 66% apoya leyes de tráfico más estrictas y el 70% respalda la reducción de los límites de velocidad en zonas residenciales, lo que refuerza la centralidad de la seguridad vial como una prioridad transversal. Estos datos evidencian que, más allá de la discusión sobre nuevas tecnologías o sostenibilidad, las demandas actuales de los usuarios están fuertemente vinculadas a mejorar las condiciones concretas de circulación, acceso y seguridad en el día a día.

En paralelo, la transición tecnológica avanza, pero no de manera homogénea. A nivel global, el 47% considera atractivo conducir un vehículo eléctrico, con una mayor predisposición en América Latina y Asia. No obstante, la confianza en tecnologías más disruptivas, como los vehículos autónomos, continúa dividida: el 36% se sentiría seguro utilizándolos, mientras que el mismo porcentaje expresa desconfianza. Estos datos reflejan una brecha entre la disponibilidad de innovación y la adopción efectiva por parte de los usuarios.

“En América Latina y a nivel global, la movilidad está atravesada por una tensión estructural entre aspiración y realidad. Si bien existe apertura hacia modelos más sustentables, el automóvil sigue funcionando como un garante de estabilidad en contextos de incertidumbre. La movilidad no es solo desplazamiento: es una dimensión clave de la vida cotidiana que impacta en la percepción de control y previsibilidad”, señaló Martín Tanzariello, Director de Marketing y Comunicación de Ipsos Argentina.

En este contexto, Argentina presenta un comportamiento distintivo dentro de la región. Solo el 28% de los encuestados considera que es imposible vivir sin automóvil, muy por debajo del promedio global del 43%, lo que posiciona al país como uno de los menos dependientes del vehículo en América Latina. Asimismo, se destaca como uno de los pocos mercados donde caminar es el medio de transporte preferido. Este enfoque se traduce también en prioridades concretas: el 79% apoya leyes de tránsito más estrictas para mejorar la seguridad vial y el 74% respalda la expansión de ciclovías.

“El consumidor argentino muestra un enfoque pragmático y selectivo frente a la innovación. El 39% encuentra atractivos los vehículos eléctricos, pero solo el 14% se siente seguro con los autónomos. Esto indica que la adopción tecnológica está condicionada por la confianza y por beneficios tangibles en la experiencia diaria. Para las marcas, el desafío está en traducir la innovación en soluciones concretas que mejoren la movilidad en el corto plazo”, agregó Tanzariello.

Sobre Ipsos Argentina: Ipsos es una de las principales empresas de investigación de mercado en el mundo, dedicada a ofrecer una visión clara y precisa sobre las opiniones y comportamientos de la gente entendida como ciudadanos, consumidores, clientes, profesionales de la salud, pacientes y empleados. Con presencia global y una amplia gama de metodologías innovadoras, Ipsos ayuda a las empresas a tomar decisiones estratégicas informadas y a comprender mejor a sus audiencias, generando valor agregado a sus clientes en un mundo de cambio constante, big data, globalización acelerada, fragmentación y competencia.