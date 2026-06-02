Puebla tiene 300 nuevos policías graduados de su academia: Armenta

– La nueva generación refuerza la cobertura operativa estatal con formación en proximidad social, derechos humanos e inteligencia policial.

– Para preservar la paz, se mantiene una estrategia integral que combina tecnología, prevención social y valores.

Desde Puebla

AMOZOC, Pue.- Como parte de la estrategia estatal para fortalecer la presencia institucional, ampliar las capacidades operativas y consolidar corporaciones profesionales, cercanas a la ciudadanía y comprometidas con la legalidad, un total de 330 nuevos policías concluyeron su formación e iniciaron su incorporación a las tareas de seguridad pública en Puebla.

En ese marco, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que la preparación permanente de los cuerpos policiales y el combate a la corrupción son fundamentales para garantizar la paz y la seguridad de las familias poblanas.

Durante la ceremonia de graduación de los Cursos de Formación Inicial para Policía Estatal de Proximidad y Equivalente, realizada en la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla (UCIPS), el ejecutivo estatal destacó que las y los nuevos elementos representan un eslabón fundamental en la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal para proteger a las familias poblanas.

Señaló que durante su formación recibieron preparación en derechos humanos, derechos sociales, actuación policial, manejo de armamento, proximidad social, inteligencia territorial y servicio público con vocación humanista.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez, informó que esta generación incorpora 202 hombres y 128 mujeres a las tareas de seguridad pública, lo que permite avanzar de manera firme hacia la meta de sumar mil nuevos policías durante 2026. Precisó que la capacitación recibida fortalece las capacidades operativas del estado en materias como atención a víctimas, perspectiva de género, prevención del delito, uso legítimo de la fuerza y cercanía con la ciudadanía, con el propósito de construir instituciones más sólidas y confiables.

Por su parte, la rectora de la UCIPS, Silvia Victoria Serrano, destacó que la universidad fue creada para dignificar la labor policial y consolidar una formación profesional de excelencia. Subrayó que Puebla trabaja para contar con la mejor institución de formación policial del país, con egresadas y egresados preparados bajo principios de ética, conocimiento científico, vocación de servicio y profundo respeto a la dignidad humana. Reconoció además el respaldo del Gobierno del Estado para fortalecer la profesionalización de los cuerpos de seguridad.

Ante familiares, instructores y autoridades de los tres órdenes de gobierno, Alejandro Armenta Mier enfatizó que la seguridad se construye tanto con equipamiento, tecnología, inteligencia, drones, helicópteros y patrullas de última generación, como mediante la atención de las causas sociales de la violencia. En ese sentido, destacó la importancia del deporte, la cultura, el arte y la educación como herramientas para alejar a las y los jóvenes de los grupos delictivos.

Asimismo, exhortó a las y los nuevos policías y servidores públicos a conducirse con honestidad, legalidad y disciplina, al señalar que el combate a la corrupción debe iniciar desde el ejemplo de quienes tienen la responsabilidad de servir a la ciudadanía.

La cadete graduada Lizeth Salas Pérez, en representación de las y los egresados, expresó que las y los nuevos policías asumen con orgullo la responsabilidad de servir a Puebla con honor, lealtad, disciplina y compromiso social. Al concluir el evento, amenizado por la Orquesta de Música de la Secretaría de Seguridad Pública y que finalizó con la fotografía oficial del recuerdo, familiares y graduados coincidieron en reconocer el respaldo brindado por el Gobierno del Estado a la formación policial.

Testimonios como los de Janet Mani González Jiménez, San Luis Valdés Cervantes, así como de familiares y acompañantes de los egresados, destacaron la calidad de la capacitación, los apoyos otorgados durante el proceso formativo, la importancia de contar con cuerpos de seguridad plenamente preparados y la necesidad de continuar el fortalecimiento de oportunidades para que más jóvenes se incorporen al servicio público con vocación, profesionalismo y compromiso con la seguridad de Puebla.