Se espera que antes de concluir este año el relleno sanitario opere completamente: Omar Rodríguez

María Tenahua

El coordinador del Organismo Operador del Servicio del Servicio de Limpia (OOSL), Omar Rodríguez Corte, informó que se espera que, a finales del año, el relleno sanitario Chiltepeque en la junta auxiliar Santo Tomás Chautla opere al cien por ciento.

En entrevista, destacó que la empresa RESA, a cargo del relleno, realiza diferentes obras para cumplir las 12 recomendaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa).

Asimismo, precisó que hace un mes la dependencia federal realizó la última visita, para supervisar que estén cumpliendo con los puntos.

Tres de ellos tienen que ver con los estudios de la bóveda, con el tema de las filtraciones, construir una pileta en la salida, donde se ubicaba el escurrimiento de los lixiviados.

El tercero fue la construcción de una laguna de contención, para mantener los niveles entre el 80 y el 90 por ciento de los lixiviados en temporada de lluvias.

Adicionalmente a esto, están edificando la celda C, en etapa de recubrimiento y, con este tipo de acciones, dará una vida útil al relleno de cinco años.