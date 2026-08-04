Descarta Víctor Gabriel Chedraui afectaciones a los barrios con el nuevo proyecto en Paseo San Francisco

Erika Méndez

El titular de la secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui ,descartó daños a los barrios con el nuevo proyecto de Paseo San Francisco.

En conferencia de prensa, confirmó la compra de la plaza por ek Grupo Carso.

Indicó que el gobierno de Puebla facilitará los permisos ccorrespondientes a las obras.

No obstante, dijo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) previamente hará una evaluación, para autorizar el proyecto.