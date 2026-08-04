Persecución con balacera deja hombre muerto y un herido en Chietla

Desde Puebla

En Chietla, una persecución, que reportan fuentes extraoficiales inició en la comunidad de el Cascalot, terminó con una persona sin vida frente a la presidencia nueva en Villa de Atencingo y otra herida dentro de un mototaxi .

De manera extraoficial, se dio a conocer que el masculino asesinado era conocido como el “Topo de la Cruz” de apellido Navarrete.

Hasta el momento se desconoce la identidad del herido, trasladado al Hospital General de Izúcar de Matamoros.

Testigos cuentan al menos siete balazos en el mototaxi.